Колледжи и ссузы – подводим итоги вступительной кампании-2025

Экзамены, ЦТ, стрессы уже позади. Приемная кампания в белорусские вузы завершилась. Вчерашние школьники снова в строю. Теперь их ждут однокурсники, преподаватели и настоящие испытания – первые сессии и гранит науки. О том, какие специальности сегодня в топе и почему все больше студентов выбирают целевой путь, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Елена Черных, заведующая сектором профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:

Очень приятно говорить о том, что все-таки интерес к учреждениям среднего специального образования у нас растет. Это говорит о том, что в 2025 году мы выполнили контрольные цифры приема. Мы приняли в свои учреждения образования около 6 тысяч абитуриентов.

Приятно говорить, что средний балл свидетельства об общем базовом образовании и средний балл на основе общего среднего образования тоже вырос. Я могу говорить о том, что проходные баллы на такие специальности, как архитектурный дизайн, техник-программист, доходили до 9,3 балла. То есть приходили к нам дети, у которых свидетельство, аттестат – 9,3. Это очень приятно.

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