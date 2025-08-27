Прямой эфир

Колледжи и ссузы – подводим итоги вступительной кампании-2025

27 августа 2025 15:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экзамены, ЦТ, стрессы уже позади. Приемная кампания в белорусские вузы завершилась. Вчерашние школьники снова в строю. Теперь их ждут однокурсники, преподаватели и настоящие испытания – первые сессии и гранит науки. О том, какие специальности сегодня в топе и почему все больше студентов выбирают целевой путь, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Программная инженерия и электронная экономика – о популярных специальностях поговорили с проректором БГУИР

Наталья Надольская, ведущая:
Давайте подведем итог вступительной кампании для колледжей и средних специальных учебных заведений.

Колледжи и ссузы – подводим итоги вступительной кампании-2025-2

Елена Черных, заведующая сектором профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:
Очень приятно говорить о том, что все-таки интерес к учреждениям среднего специального образования у нас растет. Это говорит о том, что в 2025 году мы выполнили контрольные цифры приема. Мы приняли в свои учреждения образования около 6 тысяч абитуриентов. 

Приятно говорить, что средний балл свидетельства об общем базовом образовании и средний балл на основе общего среднего образования тоже вырос. Я могу говорить о том, что проходные баллы на такие специальности, как архитектурный дизайн, техник-программист, доходили до 9,3 балла. То есть приходили к нам дети, у которых свидетельство, аттестат – 9,3. Это очень приятно.

Подробности в видео.

Фото: pixabay

# Наталья Надольская # Елена Черных # Образование в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Программная инженерия и электронная экономика – о популярных специальностях поговорили с проректором БГУИР
27 августа 2025 15:55

Программная инженерия и электронная экономика – о популярных специальностях поговорили с проректором БГУИР

«Проходные баллы выше 300» – на какие специальности в БГПУ самый большой конкурс, ответила эксперт
27 августа 2025 15:51

«Проходные баллы выше 300» – на какие специальности в БГПУ самый большой конкурс, ответила эксперт

Свыше 110 тыс. гектаров озимого рапса посеяли в Минской области
27 августа 2025 14:30

Свыше 110 тыс. гектаров озимого рапса посеяли в Минской области