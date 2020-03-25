Олег Мазуро о застрявших в России белорусах: организован чартерный рейс во Внуково

Новости Беларуси. Проблема с возвращением белорусов из московского аэропорта Внуково к этому часу разрешена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Речь идет о 70 наших соотечественниках, которые возвращались с отдыха и застряли в воздушной гавани соседнего государства. Некоторым пришлось провести здесь сутки. Всему виной несогласованность российских ведомств. Дело застопорилось на Роспотребнадзоре. Притом, что правительство этой страны распорядилось организовать транзит. Люди элементарно не смогли выехать из одного аэропорта в другой, чтобы вылететь к себе на родину вовремя.
Наше диппредставительство в Москве вмешалось в ситуацию.
Олег Мазуро, пресс-секретарь посольства Беларуси в России:
Что касается тех семи граждан, которые вчера прилетели во Внуково из Доминиканы. Сегодня на автобусе дипломатической миссии эти граждане были транспортированы из Внуково в аэропорт Домодедово, откуда – пока по предварительным данным – они должны будут вылететь в Минск в 19:55 регулярным рейсом Belavia.
Что касается тех 63 человек, которые прилетели сегодня и остаются в аэропорту Внуково, решается вопрос об их транспортировке. Организован чартерный рейс во Внуково, который, ожидается, вылетит в сторону Беларуси в 23:00.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел, более 4 300 белорусов смогли прилететь домой. Им оказана помощь в возвращении на родину при активном участии авиакомпании Belavia.