Олег Мазуро о застрявших в России белорусах: организован чартерный рейс во Внуково

Новости Беларуси. Проблема с возвращением белорусов из московского аэропорта Внуково к этому часу разрешена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы

Речь идет о 70 наших соотечественниках, которые возвращались с отдыха и застряли в воздушной гавани соседнего государства. Некоторым пришлось провести здесь сутки. Всему виной несогласованность российских ведомств. Дело застопорилось на Роспотребнадзоре. Притом, что правительство этой страны распорядилось организовать транзит. Люди элементарно не смогли выехать из одного аэропорта в другой, чтобы вылететь к себе на родину вовремя.