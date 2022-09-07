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Сезон заготовки сахарной свёклы начался в Беларуси

07 сентября 2022 06:22
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Новости Беларуси. Сезон заготовки сахарной свеклы нового урожая стартовал в Беларуси. 6 сентября состоялся запуск Слуцкого сахарорафинадного комбината, на который отправили первые 10 тысяч тонн сладкого корнеплода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сезон заготовки сахарной свёклы начался в Беларуси-1

Всего в нашей стране работают четыре сахарных завода, и все они готовы к приему сырья. Мощность предприятий позволяет перерабатывать около 5 миллионов тонн сахарной свеклы за сезон. Запуск Скидельского и Городейского сахарных комбинатов запланирован на ближайшие дни, Жабинского сахарного завода – на 23 сентября.

Сезон заготовки сахарной свёклы начался в Беларуси-4

Уборка сахарной свеклы ведется в трех областях – Гродненской, Минской и Могилевской. Учитывая благоприятные погодно-климатические условия, специалисты ожидают, что урожай в Беларуси будет не ниже уровня 2021 года.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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