Сезон заготовки сахарной свёклы начался в Беларуси

Новости Беларуси. Сезон заготовки сахарной свеклы нового урожая стартовал в Беларуси. 6 сентября состоялся запуск Слуцкого сахарорафинадного комбината, на который отправили первые 10 тысяч тонн сладкого корнеплода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в нашей стране работают четыре сахарных завода, и все они готовы к приему сырья. Мощность предприятий позволяет перерабатывать около 5 миллионов тонн сахарной свеклы за сезон. Запуск Скидельского и Городейского сахарных комбинатов запланирован на ближайшие дни, Жабинского сахарного завода – на 23 сентября.