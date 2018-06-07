Прямой эфир

Что нужно знать, собираясь за границу? Таможенные правила ввоза и вывоза продуктов питания, растений и дорогостоящей техники

07 июня 2018 14:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лето – время отпусков и путешествий. Кто-то будет исследовать уголки родной Беларуси, а кто-то отправится изучать другие страны. И вот здесь нужно быть особенно внимательным, чтобы не нарушить таможенные правила.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник сектора главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь – Екатерина Колб и заместитель начальника отдела  организации таможенного декларирования и выпуска товаров главного управления организации таможенного контроля  Государственного таможенного комитета Республики Беларусь – Евгений Тыманович.

Как правильно ввезти продукты питания из другой страны?

Екатерина Колб, начальник сектора главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
По законодательству нашего Евразийского экономического союза разрешен ввоз до 5 кг готовой мясной продукции в заводской упаковке. В случае если страна, в которой она изготовлена, благополучно в эпизоотическом состоянии, т.е. если нет там каких-то инфекций и эпидемий у животных. Что касается овощей и фруктов, также разрешен ввоз до 5 кг либо это фрукты, овощи без ветеринарного сертификата. Если вы захотите привезти 10 кг какой-то иностранной картошки, то у вас на границе спросят ветеринарный сертификат.

Как правильно ввезти растения (цветы в горшках) и семена?

Екатерина Колб:
На цветы в горшках и семена также распростираются какие-то санитарные правила, и их ввоз допускается только при наличии санитарного сертификата. Если это одинаковые растения, то нужен один сертификат. Такой сертификат можно получить в стране, из которой вы ввозите. Если вы хотите приобрести цветок в горшке в Польше, то там же и вы получаете сертификат установленного образца.

Что нужно знать, собираясь за границу? Таможенные правила ввоза и вывоза продуктов питания, растений и дорогостоящей техники-1

Как пересекать границу с четвероногим другом?

Екатерина Колб:
Если вы выезжаете за границу с собакой или с котом, нужно обязательно знать, что нужно иметь с собой паспорт на животное, ветеринарный паспорт и произвести декларирование. При выезде стать на красный канал, произвести декларацию, подать таможеннику и при обратном ввозе, когда вы будете возвращаться с этим животным, чтобы таможенник видел, что вы это животное вывозили, а не приобрели на территории другой страны.

Если приобрели, соответственно документы вы будете получать за границей, но тут уже действуют нормы ввоза. 50 кг полторы тысячи евро, если ваше животное дорогостоящее, то вам придется платить пошлину.  

Насколько осведомлены и подготовленны к заграничным поездкам белорусы? Как таможенники определяют, что этот товар – для личного использования, а вот этот – ввозится в коммерческих целях? Что нужно знать, если вы берете с собой за границу дорогостоящую технику? 

Подробности – в видеоматериале.

# Таможенный союз # общество # Екатерина Колб # Евгений Тыманович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какие проблемы придётся решать новому начальнику охраны животного и растительного мира?
07 июня 2018 14:44

Какие проблемы придётся решать новому начальнику охраны животного и растительного мира?

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок
07 июня 2018 14:20

Делаем гаспаччо с вишней и салатом из креветок

Каждый час на счету. В Беларуси приступили к первому укосу трав
07 июня 2018 11:50

Каждый час на счету. В Беларуси приступили к первому укосу трав