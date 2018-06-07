Что нужно знать, собираясь за границу? Таможенные правила ввоза и вывоза продуктов питания, растений и дорогостоящей техники

Лето – время отпусков и путешествий. Кто-то будет исследовать уголки родной Беларуси, а кто-то отправится изучать другие страны. И вот здесь нужно быть особенно внимательным, чтобы не нарушить таможенные правила.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник сектора главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь – Екатерина Колб и заместитель начальника отдела организации таможенного декларирования и выпуска товаров главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь – Евгений Тыманович.

Как правильно ввезти продукты питания из другой страны?

Екатерина Колб, начальник сектора главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

По законодательству нашего Евразийского экономического союза разрешен ввоз до 5 кг готовой мясной продукции в заводской упаковке. В случае если страна, в которой она изготовлена, благополучно в эпизоотическом состоянии, т.е. если нет там каких-то инфекций и эпидемий у животных. Что касается овощей и фруктов, также разрешен ввоз до 5 кг либо это фрукты, овощи без ветеринарного сертификата. Если вы захотите привезти 10 кг какой-то иностранной картошки, то у вас на границе спросят ветеринарный сертификат.

Как правильно ввезти растения (цветы в горшках) и семена?

Екатерина Колб:

На цветы в горшках и семена также распростираются какие-то санитарные правила, и их ввоз допускается только при наличии санитарного сертификата. Если это одинаковые растения, то нужен один сертификат. Такой сертификат можно получить в стране, из которой вы ввозите. Если вы хотите приобрести цветок в горшке в Польше, то там же и вы получаете сертификат установленного образца.