Подготовку начали полгода назад. 7 июня в центре Минска пройдёт тренировка роты почётного караула

Новости Беларуси. Беларусь готовится к параду в День Независимости. 7 июня вечером тренировку у стелы «Минск – город-герой» проведет рота почетного караула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В парадном расчёте – более сотни человек. Подготовку к главному июльскому празднику они начали еще полгода назад. Тренировались индивидуально, а затем преступили к отработке синхронности действий. До совершенства строевой шаг и плац-концерт, как правило, доводят уже на открытых прогонах.

Ежегодно ко Дню Независимости рота готовит принципиально новые приемы, фигуры и движения. Не станет исключением и нынешнее выступление. Поэтому некоторые элементы программы держатся в секрете.

Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Беларуси:

Мы видим конкретную результативность нашей работы. Тренировки проходят практически ежедневно с утра до обеда. И после обеда в составе общего сводного парадного расчета. Подтягиваются к достижению определенных навыков военнослужащие сводно-парадных расчетов женского парадного расчета, кадеты, курсанты, кадетских лицеев и училищ.