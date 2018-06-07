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Подготовку начали полгода назад. 7 июня в центре Минска пройдёт тренировка роты почётного караула

07 июня 2018 15:22
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Новости Беларуси. Беларусь готовится к параду в День Независимости. 7 июня вечером тренировку у стелы «Минск – город-герой» проведет рота почетного караула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовку начали полгода назад. 7 июня в центре Минска пройдёт тренировка роты почётного караула-1

В парадном расчёте – более сотни человек. Подготовку к главному июльскому празднику они начали еще полгода назад. Тренировались индивидуально, а затем преступили к отработке синхронности действий. До совершенства строевой шаг и плац-концерт, как правило, доводят уже на открытых прогонах.

Подготовку начали полгода назад. 7 июня в центре Минска пройдёт тренировка роты почётного караула-4

Ежегодно ко Дню Независимости рота готовит принципиально новые приемы, фигуры и движения. Не станет исключением и нынешнее выступление. Поэтому некоторые элементы программы держатся в секрете.

Подготовку начали полгода назад. 7 июня в центре Минска пройдёт тренировка роты почётного караула-7

Сергей Иванов, начальник штаба – первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Беларуси:
Мы видим конкретную результативность нашей работы. Тренировки проходят практически ежедневно с утра до обеда. И после обеда в составе общего сводного парадного расчета. Подтягиваются к достижению определенных навыков военнослужащие сводно-парадных расчетов женского парадного расчета, кадеты, курсанты, кадетских лицеев и училищ.

Подготовку начали полгода назад. 7 июня в центре Минска пройдёт тренировка роты почётного караула-10

В целом парад запомнится зрителям масштабом и зрелищностью. Только пешая колонна растянется на полтора километра. Далее проследует 23 расчета военной техники во главе с легендарным танком Т-34.

# День Независимости-2018 # общество # Сергей Иванов # Фотофакт

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