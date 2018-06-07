Действовали в пределах своих полномочий и компетенции достаточно корректно – Шуневич о задержаниях на Зыбицкой

Новости Беларуси. Министр также прокомментировал действия милиции на улице Зыбицкой, где в минувшие выходные за распитие спиртных напитков и нахождение в состоянии алкогольного опьянения были задержаны несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

Мы реагируем на обстановку. В данном случае она говорила о том, что в этой части города постоянно происходят нарушения общественного порядка, пусть мелкие, но происходят. Об этом заявляли ряд граждан. Считаю, что мы действовали в пределах своих полномочий и компетенции достаточно корректно. Любимое выражение некоторых СМИ брутальные задержания, которые я к сожалению или к счастью не понимаю, в данном случае применить невозможно, потому что все было сделано четко и грамотно.