Действовали в пределах своих полномочий и компетенции достаточно корректно – Шуневич о задержаниях на Зыбицкой
Новости Беларуси. Министр также прокомментировал действия милиции на улице Зыбицкой, где в минувшие выходные за распитие спиртных напитков и нахождение в состоянии алкогольного опьянения были задержаны несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Мы реагируем на обстановку. В данном случае она говорила о том, что в этой части города постоянно происходят нарушения общественного порядка, пусть мелкие, но происходят. Об этом заявляли ряд граждан. Считаю, что мы действовали в пределах своих полномочий и компетенции достаточно корректно. Любимое выражение некоторых СМИ брутальные задержания, которые я к сожалению или к счастью не понимаю, в данном случае применить невозможно, потому что все было сделано четко и грамотно.
7 июня Игорь Шуневич рассказал журналистам, что правоохранители Беларуси и России работают в постоянном контакте для поддержания порядка на Чемпионате мира по футболу-2018 в России. Речь идет об иностранных болельщиках, которые приехали на спортивное первенство по специально открытому для этого безвизовому режиму. Во время чемпионата они также без виз могут находиться в Беларуси.