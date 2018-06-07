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Действовали в пределах своих полномочий и компетенции достаточно корректно – Шуневич о задержаниях на Зыбицкой

07 июня 2018 14:53
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Новости Беларуси. Министр также прокомментировал действия милиции на улице Зыбицкой, где в минувшие выходные за распитие спиртных напитков и нахождение в состоянии алкогольного опьянения были задержаны несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Действовали в пределах своих полномочий и компетенции достаточно корректно – Шуневич о задержаниях на Зыбицкой-1

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Мы реагируем на обстановку. В данном случае она говорила о том, что в этой части города постоянно происходят нарушения общественного порядка, пусть мелкие, но происходят. Об этом заявляли ряд граждан. Считаю, что мы действовали в пределах своих полномочий и компетенции достаточно корректно. Любимое выражение некоторых СМИ брутальные задержания, которые я к сожалению или к счастью не понимаю, в данном случае применить невозможно, потому что все было сделано четко и грамотно.

Действовали в пределах своих полномочий и компетенции достаточно корректно – Шуневич о задержаниях на Зыбицкой-4

7 июня Игорь Шуневич рассказал журналистам, что правоохранители Беларуси и России работают в постоянном контакте для поддержания порядка на Чемпионате мира по футболу-2018 в России. Речь идет об иностранных болельщиках, которые приехали на спортивное первенство по специально открытому для этого безвизовому режиму. Во время чемпионата они также без виз могут находиться в Беларуси.

# Правила безопасности # общество # Игорь Шуневич # Фотофакт

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