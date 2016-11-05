Сезон отстрела пушного зверя в Беларуси: кого и для чего берут на прицел и как пытаются схитрить браконьеры

Как ни прискорбно, но охота на зайца хороша по первому снегу. И сегодня, 5 ноября, как раз-таки открылся сезон отстрела пушного зверя в Беларуси. Что и по чем попадает в прицел? На охоту отправилась наш специальный корреспондент Ольга Петрашевская.

Ей уж точно не охота ждать календарного начала сезона, оттого сегодня и страсть, и скорости, и стремление уйти любой ценой у того, чьи от страха уши велики.

Но косой – парень не промах, словно чует: подкрепление на подходе. Изо всех заячьих сил пытается запутать следы.

Виталий Микуленок, эксперт по породам гончих собак:

Заяц, пытаясь оторваться, может пройти туда, обратно, скидочку сделать, на асфальте пробежать, на ферму может заскочить, через деревню пробежать.

Четвероногие помощники с полевым дипломом, то есть сдавшие своего рода экзамен на поиск зайца, охотно начали помогать своим хозяевам уже месяц назад. С пятого же ноября выходить на промысел можно уже с любыми охотничьими собаками. И с запасом не только азарта, но и финансов на сезонное хобби.

Виталий Микуленок, эксперт по породам гончих собак:

Если брать по минимуму, то в районе 2-3 млн. При условии, что есть все необходимое: и сейф, и оружие, и амуниция. Все это выходит в среднем один сезон.

Кстати, тем, у кого нет возможности добывать из семейного бюджета деньги на любимую охоту, предлагают и дисконт-вариант. Пока в качестве эксперимента знатоков звериных троп могут закрепить за охотхозяйством, чтобы те помогали угодьям, а взамен получали скидку на промысел.

Юрий Шумский, председатель Белорусского общества охотников и рыболовов:

Строил сооружения, кормил зверя, охранял в свое свободное время. Идем дальше, чтобы законодательно закрепить. Если страсть есть к охоте, если не дать возможности пойти законно, он пойдет и будет делать незаконно. Есть люди, у которых кушать нечего, а есть люди, у которых достаток, крутые джипы. Вот этого я не понимаю.

А вот важно ли было, чтобы его поняли тому, кто сделал такое с благородным животным, уголовная история без сантиментов умалчивает.

Игорь Лабутин, начальник 3-го следственного отделения Слуцкого районного отдела Следственного Комитета Республики Беларусь:

За незаконную охоту, повлекшую ущерб в особо крупном размере, грозит наказание в виде до шести лет лишения свободы. С целью наживы. Сейчас раскаивается в совершении данного преступления.

Раскаяние – это когда был у следователя. Мы же сожаление у человека с вполне добротным домом и руками работяги заметили разве что в том, что раскрыли, и отпираться уж не было смысла.

Узнав, что прямо в поле, доверившись людям, вышел лось, он взял ружье и застрелил наивное животное. Потом еще и кабана. А мясо – не якобы голодным детям, а сразу же на нелегальную продажу. Теперь помимо перспективы получить срок браконьер еще и выплатит солидный штраф. Который, впрочем, человеку, по его же словам, едва сводящему концы с концами, трагедией вовсе не кажется.

Охотник:

88 миллионов. Будем выкручиваться, мама поможет. Ружье у меня было нелегальное. В поле нашел.

Тем же, кто не «нашел в поле», а выходит на охоту с зарегистрированным оружием, инспекторы природоохраны не лишний раз напоминают: идти на зайца с ружьем можно лишь зарядив его дробовыми патронами. Пули картечь не должны быть ни в стволе, ни в патронташе, ни даже в машине, если она припаркована на территории охотугодий. Нарушив, можно лишиться самого права на промысел.

Может, и жестко, но по-другому – никак. Браконьеры очень любят «случайно перепутать» и зачастую пользуются именно стартом сезона на пушнину, чтобы слиться с легальными охотниками.

Владимир Нестер, начальник Любанской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

Получая охотничью путевку на пушные виды охотничьих животных и находясь на законных основаниях в охотничьих угодьях, они могут пристрелить и лося, и кабана, и косулю. Если мы начнем убивать все подряд, не останется наших братьев меньших. Они имеют право на жизнь.

С пятого ноября помимо зайца сезон открывается еще и на белку, куницу, хорька, ондатру и норку американскую. Причем выйти на промысел можно лишь днем, а уж с какими особенностями национальной охоты, смотря откуда к нам приехал охотник.

Юрий Самуйлов, ведущий инженер по охотничьему хозяйству Вилейского опытного лесхоза:

Приезжали к нам охотники в этом году из Норвегии. Заказывали вертолет, стреляли по волкам из вертолета.

Здесь на тех, кому охота выйти в лес не просто подышать воздухом, довольно успешно делают деньги. Вовремя поняли, что иностранные гости не станут останавливаться в скромных сторожках, и перестроили несколько домиков. С душой, а не для галочки, и продумывая даже потенциальные просьбы иностранцев.

Юрий Самуйлов, ведущий инженер по охотничьему хозяйству Вилейского опытного лесхоза:

Немцы любят почитать перед сном, поэтому выключил основной свет, почитал немного книгу, спать захотелось. Если не будет бра, какое-то неудобство, потому что нужно вставать и выключать свет. Такие мелочи нужно учитывать.

Кроме бра в одной из спален отдых для взора брутальных охотников, а на территории и сауна, и даже детская площадка. Благодаря такому туризму лесхозу удалось начать расширяться, чтобы нацелиться на еще большее число гостей из разных стран.

А тем временем охотник Сергей Рукшта готовится не строить заново, а лишь укрепить фундамент в своих отношениях с любимым хобби.

Сергей Рукшта, охотник:

Оружие всегда должно быть в хорошем техническом состоянии. Говорят, что раз в год и палка стреляет. Это приклад, здесь тоже есть винт, можно поджать, чтобы не было на охоте проблем.

А вот чтобы не было проблем с законом, оружие, рассказывает Сергей, должно храниться в сейфе. А пока не добрался до места охоты – в чехле. Но каким бы он ни был страстным любителем выслеживать и добывать заветного зверя, есть принцип, лишь на первый взгляд не охотничий, который для Сергея поважнее самого желанного трофея.

Сергей Рукшта, охотник:

У меня есть цель добыть зайца, потому что это будет мясо, а добывать норку или куницу ради меха я не стану, потому что достаточно у меня средств к существованию. А добывать ради забавы для меня уже не самоцель.

Для кого-то «добыть» равнозначно «убить». А для кого-то – настоящий ритуал выследить и, философски прищурившись, заметить: ведь так сложилось исторически. Сегодня охота – это охота и заработать, и нажиться, и просто насладиться давним увлечением.

Но пока гончие и их белорусские хозяева входят в тройку лучших на серьезных соревнованиях, промысловики-нелегалы берут на мушку закон и правила, а те самые «виды» просто хотят жить. Вот такая охота, где у каждого чуть больше, чем один шанс.