Вегетарианцы или мясоеды: кто здоровее, кто дольше живет и в чем сила и слабость растительной пищи

Добыча охотников – пушнина и мясо. И рога само собой. О рогах и шубах поговорим как-нибудь в другой раз, и кто мяса не ест, от голода нынче не помрет. Во-первых, урожай картофеля в этом году невиданный. Да и в принципе есть чем поживиться белорусу.

Опять же, мода на вегетарианство вспыхивает то и дело. Люди-то на земле изначально растительной пищей насыщались. О вегетарианцах и мясоедах, кто живет дольше, а кто – веселее, в чем сила и слабость пищи насущной – в сюжете Анастасии Бенедисюк.

В правой руке колбаска домашняя, а левой, еще и алфавит-то не выучив, 3-летняя Даша быстро находит не только последнюю «я», но и выкладывает первое слово. Мясо в семье Адамовичей – основной продукт. Свое ж подворье: полсотни несушек, цыплята-бройлеры, два вьетнамских поросенка и бычок. Последний, кстати, настоящая добыча. Теленка выиграли на республиканском «Властелине села».

А пока глава семьи с пятнистым Власом знакомит и проводит экскурсию по подворью, ответственный по провизии – супруга – на кухне и уже по продуктовой экспозиции.

В их семье мясо на столе ежедневно: свинина, говядина и крылатая курица. Едят все – даже Ванечка годовалый полюбить вкус этот успел.

Юлия Адамович, житель агрогородка Ржавка:

Я считаю, что без мяса мужчина жить не может. На селе особенно.

Наталья Лапчевская, продавец-консультант:

Мясо обязательно должно в рационе быть, потому что мясо – самый лучший продукт. Это белок.

Будто вторя мясоеду Юлии из агрогородка Ржавка, продавец мясной лавки в Минске Наталья Лапчевская продолжает. Дескать, источник белка и витамина B просто незаменим. Хотя вслушайтесь только, и это уже доказано: лишь 15-20% в рационе у белорусов – это мясо, поэтому стол наш достаточно вегетарианский. Но Наталью уже не остановить: к травоядным продавец бедрышек да крылышек категорична.

Наталья Лапчевская, продавец-консультант:

Их вырастили с материнским молоком, то есть материнское молоко – белок. И это сейчас они почему-то посчитали, что они выросли на овощах. Но такого ведь не было. Сначала белок – молоко, потом деткам всегда своим даем кролика, индейку или свининку. Потом – выбор за вами.

Меж тем эта девушка за чашечкой чая и десертом (вегетарианским, заметьте) свой выбор сделала восемь лет назад. Валерия и сама в числе таком видит бесконечность, да и сворачивать с пути зеленого не намерена. Говорит, организм требует растений: бобовые, кешью. А с ними вечная молодость и красота. И вот еще один из мифов: вегетарианцы живут дольше. Не верьте! Не количество мяса или травы на годы влияют, а образ жизни.

Наталья Давыдова, диетолог:

Например, наши кавказские долгожители мясоеды. И любят пожирнее мясо. А венгерские долгожители чистые вегетарианцы.

Но вернемся к молодой и цветущей Валерии.

Валерия Прокофьева, эксперт по вегетарианской кухне:

Отказалась от мяса за пару дней. Мне стало жить намного легче, потому что всегда думала, что мясо – странный продукт. Очень прекрасно себя чувствую, у меня хорошее здоровье.

В этом кафе вегетарианка Прокофьева – частый гость. Она эксперт по ведической кухне. Вообще, специализированные заведения в Минске пересчитать можно по пальцам одной руки. Хозяева этого мясу категорично говорят «нет!» Правда, дочка их отказаться от бифштексов и зраз так и не смогла – ароматные лакомства ей готовят бабушки.

Юлия Шелег, директор вегетарианского кафе:

Когда первый раз приготовили котлеты чечевичные, была рада. Все равно рецепторы привыкли с детства к таким-то вкусам, нам хочется их повторить.

Панкадж Саксена, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике Беларусь:

У нас есть картофельные котлеты. Я умею и люблю их готовить. Это вместо белорусских драников. Вообще, я умею готовить все. Пришлось научиться, когда я впервые в 1984 году уехал из Индии. И сегодня я иногда говорю жене: «Иди отдохни, а я что-нибудь приготовлю». Вообще, растительную пищу я люблю больше. Но мясо тоже ем.

Индия – пример той самой страны, где большинство людей – как раз-таки вегетарианцы. Во-первых, климат такой: за окном порой «плюс» куда выше, чем на самой кухне. Да и разнообразие овощей и фруктов. Надо ж пользоваться дарами природы. Находит знакомое господин посол и на белорусских рынках, и здесь перевод не нужен.

Панкадж Саксена, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике Беларусь:

Капуста, тыква, кабачок.

Анна Борис, продавец-консультант:

Когда сезон весна, у нас есть все. Есть и руккола, и базилик. То, что люди уже распознали, узнали вкус. По сезону у нас ничего импортного нет, вся зелень наша.

Доктор Нилам в Минск переехал 9 лет назад, сперва учеба в медуниверситете, теперь вот работа. Крепко сжимая в руках поваренную книгу, врач-терапевт признается: бульбу полюбил еще на родине, а вот вкус белорусской клубники, и ягоды, и варенье наши для родственников – основные гостинцы.

Даме Нилам Суреш, врач-терапевт (Индия):

Тут как в Беларуси практически каждый день есть кусочек мяса. В Индии не так. К примеру, по каким-то днями едим мясо, по каким-то не едим.

Протоиерей Александр Шимбалев, клирик прихода храма Преподобного Серафима Саровского в Минске:

В свое время у меня спросили, можно ли поститься так, как в столовых советских принято было. Вторник и четверг – рыбные дни. А среда и пятница – постные дни. Нет, конечно. Потому что в среду и пятницу мы вспоминаем предательство Господа Иисуса Христа.

Таков устав церкви. Вообще, в православном календаре больше 200 дней – это Пост. По сути, вот ответ. Исчерпывающую информацию предлагает и Священное писание: изначально Бог и людям, и животным в пищу дал именно растения, и только после Всемирного потопа было позволено есть мясо.

Кстати, уже с 28 ноября начинается Рождественский пост. Сам же протоиерей Шимбарев уверен: система питания может быть любой, главное, чтобы в основе поступка было нравственное учение.

Алексей Будкевич:

Я не уверен, что мой образ питания подойдет кому-то. Но я считаю, что попробовать стоит.

Алексей с питанием экспериментирует три года. Год как практикует голодание. В вегетарианскую лавку пришел за пророщенными зернами. В них жизнь, – уверяет. Это только один из сети специализированных магазинов. За прилавком – в бывшем артист балета, он знает толк в еде и отказе от нее. Биологический возраст Вячеслава 17, по паспорту – 31.

Вячеслав Ладошкин, продавец-консультант:

Если взять килограмм тофу, тут 20 г белка. То есть это полноценный кусок курицы, только растительного происхождения.

Наталья Давыдова, диетолог:

Минус вегетарианства. В растительной пище нет витамина B12. К сожалению, этот витамин присутствует только в животной пище. Есть и свои плюсы. В овощах и фруктах очень много микроэлементов, что является замечательной основой профилактики атеросклероза. Для людей после 40 это даже обоснованный неплохой рацион.

Врачи утверждают: без мяса нельзя прожить двум категориям людей – женщинам репродуктивного возраста и детям.

И вот еще для рассуждений: в 2012 году ВОЗ назвала вегетарианство психическим заболеванием. Меж тем тремя годами позже включив мясо в список канцерогенов.

Вегетарианская система питания у нас только набирает популярность. Открываются все новые кафе и рестораны, на прилавках появляются диковинные травки. Однако не пустеют и мясные запасы. И судя по тому, как уверенно тянет руку трехлетняя Даша к только приготовленному мамой обеду, не быть такому.