Президент Беларуси направил соболезнования родным и близким Николая Лозовика

Новости Беларуси. 5 ноября на 66 году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни, скончался бывший секретарь Центризбиркома Николай Лозовик.

Пост секретаря ЦИК он занимал с 2000 года, и был освобожден от должности в октябре 2016 по состоянию здоровья.

Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким Николая Лозовика.

Чиновник с душой поэта. Именно таким его знали коллеги и журналисты. В стихах Лозовик мог отразить даже сухие цифры статистики. О человеке, чье имя связано с историей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ушел из жизни после тяжелой болезни. Еще совсем недавно, в сентябре, он, будучи тяжело болен, работал, появлялся перед телекамерами, планировал – в общем, не давал себе передышки.

Это – фото любимой жены Олимпиады. Именно в ней находил силы и черпал вдохновение.

В этом юном лейтенанте узнать высокопоставленного чиновника практически невозможно. На этой съемке, отложив в сторону официальные заявления, Николай Иванович будто бы вернулся в прошлое. В свои армейские будни.

О таких, как он, сегодня говорят «сделал себя сам». Выходец из небольшой деревни, получил три высших образования.

Но к учебе, как и к жизни, всегда относился с юмором. Он не был человеком «в футляре». Чиновник, с которым никогда не было скучно. Вот он, вместе со всей страной, радуется победам «нашей Даши». А вот – наставляет молодое поколение родного аграрного института.

Кандидат экономических наук, депутат Верховного Совета Беларуси, в альма-матер знаменитый выпускник был всегда желанным гостем. Делился опытом и воспоминаниями.

На посту секретаря ЦИК Николай Лозовик работал с 2000 года.

Продолжить помешал серьезная болезнь. После лечения Николай Иванович пытался вернуться к работе. Однако окончательно выздороветь ему так не удалось.

В октябре 2016 года Лозовик оставил должность по состоянию здоровья.

Он жил по расписанию в ежедневнике, но даже в самые сложные времена всегда находил повод для вдохновения.