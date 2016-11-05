Таможенный коллапс: почему на границе с Литвой собрались километровые очереди

Новости Беларуси. И снова в центре внимания белорусские пункты пропуска, на этот раз – в литовском направлении. Большие выходные спровоцировали большие очереди.

В одном только пункте пропуска Каменный лог днем было зафиксировано более 300 грузовых и легковых автомобилей.

Все это на выезде из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр на границе гость частый. Сам гражданин соседней страны, а в Беларусь приезжает в гости к родителям. Говорит, такой очереди уже давно не припомнит.

Александр Мороз, водитель:

Примерно сколько здесь? Около километра, наверное, до самой деревни. Давно таких пробок не было.

Дальнобойщик Сергей стоит в очереди с самого утра. К ожиданию он привычен. Вот только у молодого человека через неделю День Рождения, боится, чтобы подобные простои на границе не помешали вовремя вернуться.

Хочется встретить праздник на родине, а не в кабине фуры.

Сергей Свидукович, водитель:

У меня друг стоял в Каменном логе со вчерашнего утра. Сегодня, я думаю, к вечеру пройдет.

Литовские пункты пропуска не успевают оформлять такое количество автомобилей. После белорусского контроля техника скапливается на нейтральной территории.

Следующую партию на выезд из нашей страны могут запустить лишь когда литовская сторона примет все машины и место освободится.

Первая неделя ноября проходит под знаком очередей. В минувшие четверг и пятницу транспортный коллапс омрачил планы автомобилистов на белорусско-польской границе.

Там люди простаивали в очереди по 7 часов. Сегодня выбор маршрута туристов оказался очевиден – литовское направление.

Галина Буро:

Ситуация на границе к этому часу постепенно нормализовалась, однако в предстоящие выходные ожидаются сложные погодные. Дождь, снег, гололед. Эти метео-факторы также следует учитывать туристам, желающим провести время за границей.