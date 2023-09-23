Уникальные подворья и душистые караваи. Гродненская область ярко празднует «Дажынкі-2023»

Новости Беларуси. Зельва радушно принимает гостей со всех районов Гродненщины на традиционных областных «Дажынках», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участников и гостей фестиваля-ярмарки тружеников села поздравил Президент.

Принеманский край – в рядах лидеров уборочной. В общереспубликанский каравай гродненские аграрии отправили практически 1 миллион 400 тысяч тонн зерна. Урожайность – 46,9 центнера с гектара. Это лучший результат в стране. Рекордным стал и намолот рапса – 268 тысяч тонн. На круг получили небывалые 40 центнеров. И это средние цифры по области. По ряду предприятий показатели еще выше. Залог таких результатов – диктатура технологий.

Игорь Шишловский, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Зельвенского райисполкома:

По рапсу сработали лучше прошлого года, получили рекордный урожай маслосемян рапса, намолотили 18,5 тысячи тонн зерна рапса при урожайности 46 центнеров. В целом был год сложный, но кормов заготовили тоже в достатке.

Опыт и нестандартные подходы аграриев Гродненщины не раз отмечал Президент. Однако в ходе серьезного разговора, который накануне состоялся в Солигорске, Александр Лукашенко четко обозначил, что останавливаться на достигнутом нельзя. Аграрии с опытом с этим полностью согласны.

Сергей Кремко, председатель правления производственного кооператива имени В.И. Кремко:

В этом году в хозяйстве получен небывалый урожай за всю историю хозяйства – достиг 117,1 центнера с гектара зерновых. Стоит задача – увеличение объемов производства. Она всегда стояла, стоит и сейчас. Это производство молока, мяса – свинины, говядины. Для этого обширно ведем реконструкцию молочно-товарных комплексов на сегодня. В следующем году думаем закончить. Все условия создаются для того, чтобы эту задачу выполнить.

А пока аграрии Гродненщины празднуют. С самого утра на улицах Зельвы многолюдно. Уникальные подворья, пышные снопы и душистые караваи.