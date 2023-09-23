Новости Беларуси. 22 сентября у Дворца спорта в День без автомобиля можно было постичь азы управления электросамокатами. В Минске они становятся все более востребованными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мастер-класс по безопасному вождению занимал около 10 минут. В начале – теория: вместе с тренером ученики осваивали правила и этику передвижения, а отточить полученные навыки водители могли на площадке с искусственными препятствиями.

Конечно, самый мобильный вид транспорта, особенно летом: если не такое большое расстояние, можно прямо до Немиги.

Александр Каледа, заместитель директора кикшеринговой компании:

Наша компания рассматривает электросамокатамы не как средство для веселья, а именно как транспорт. А раз транспорт, значит все люди должны соблюдать определенные правила для того, чтобы была безопасность. Здесь у нас представлена площадка, которая показывает для базовых, начинающих пользователей, как объезжать пешеходов, как сбрасывать скорость, как маневрировать, как разворачиваться. И также предусмотрены некоторые усложнения: как проезжать препятствия, как подыматься и спускаться в подземный переход.

После прохождения курса каждый участник получил сладкие призы и сувениры.