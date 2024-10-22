Сезон осеннего призыва – свыше 100 новобранцев из Минска отправились в воинские части

В Беларуси начался осенний призыв в армию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Свыше 100 новобранцев из столицы отправились в воинские части. Все призывники прошли строгий медицинский и психологический отбор.
В Беларуси начался осенний призыв в армию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Свыше 100 новобранцев из столицы отправились в воинские части. Все призывники прошли строгий медицинский и психологический отбор.
В армии первым делом им предстоит курс молодого бойца, основы строевой и стрелковой подготовки. На площадке возле парка Победы прошел торжественный митинг. Была продемонстрирована форма одежды и оружия военнослужащих 5-й отдельной бригады специального назначения. А также состоялось показательное выступление по тактико-специальной подготовке с элементами рукопашного боя.
Екатерина Голуб:
Провожаю сына, провожаю в спецназ ВДВ в Марьину Горку. Очень горжусь, что он будет служить в таких войсках.
Наталья Мовчан:
Очень большой спектр эмоций. Как правило, это волнение, это тревога, переживания. Все, что испытывает любой родитель, провожая сына, потому что это новый этап в его жизни. Этап, связанный с взрослением. Этап, связанный, вероятно, с возмужанием.
Никита Каминский:
Буду служить в 103-й бригаде воздушно-десантных войск в Витебске. Мой папа был военным милиционером. Я тоже хочу это все попробовать. Мне это все нравится и интересно. Как вот сказал мне друг, это хорошая закалка и хорошее взросление. И много морального опыта можно с этого получить.
Основной же этап отправки в воинские части по всей стране пройдет до 5 ноября. Церемония принятия военной присяги у вновь прибывшего пополнения состоится через месяц.