Сезон осеннего призыва – свыше 100 новобранцев из Минска отправились в воинские части

В Беларуси начался осенний призыв в армию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Свыше 100 новобранцев из столицы отправились в воинские части. Все призывники прошли строгий медицинский и психологический отбор.

В армии первым делом им предстоит курс молодого бойца, основы строевой и стрелковой подготовки. На площадке возле парка Победы прошел торжественный митинг. Была продемонстрирована форма одежды и оружия военнослужащих 5-й отдельной бригады специального назначения. А также состоялось показательное выступление по тактико-специальной подготовке с элементами рукопашного боя.

Екатерина Голуб:

Провожаю сына, провожаю в спецназ ВДВ в Марьину Горку. Очень горжусь, что он будет служить в таких войсках.

Наталья Мовчан:

Очень большой спектр эмоций. Как правило, это волнение, это тревога, переживания. Все, что испытывает любой родитель, провожая сына, потому что это новый этап в его жизни. Этап, связанный с взрослением. Этап, связанный, вероятно, с возмужанием.