Более 50% от начисленных имущественных платежей от физлиц поступило в бюджет

Более половины имущественных налогов от физических лиц поступило в бюджет Минска. Уплатить взносы белорусам необходимо до 15 ноября, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сделать это можно самостоятельно в инфокиосках или мобильных приложениях. Или обратиться в отделения банков и почтовой связи. Налог на недвижимость, земельный и транспортный теперь уплачиваются единым имущественным платежом. Напомним, в 2024 году высчитывается полная сумма за весь предыдущий год. В случае неуплаты вовремя начисляется пеня, применяются меры по взысканию задолженности.

Андрей Соболевский, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Минску:

Приближается срок – 15 ноября. Это срок уплаты имущественных платежей физическими лицами. Поэтому на сегодня уже поступило более 50 % от начисленных имущественных налогов от физических лиц. Предстоит большая работа по части разъяснительной работы, доведения до физических лиц информации в части способов уплаты налогов. И опять же, чтобы ими были уплачены налоги своевременно.

За девять месяцев план доходов в бюджет столицы выполнен в полном объеме. Более двух третьих суммы поступлений пришлись на долю подоходного налога и налога на прибыль. В 2024 году отчисления в местный бюджет заметно увеличил сектор торговли, кроме того, высокую долю в его наполнении сохраняет промышленность.