Исключительные шедевры – 4 белорусских храма номинированы на включение в список наследия ЮНЕСКО

Беларуси есть чем гордиться и что показать. В списке всемирного наследия ЮНЕСКО – объекты, которые известны далеко за пределами страны. Это Беловежская пуща, Мирский замок, Дуга Струве, Дворцово-парковый комплекс Радзивилов в Несвиже. Но это далеко не все достопримечательности, которые достойны мировой славы, научного признания и внимания туристов. Этот недочет скоро будет устранен. Четыре белорусских храма – номинанты на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уникальная Коложская церковь в Гродно, а также эксклюзивные для нашей страны храмы оборонительного зодчества – церкви-крепости в Сынковичах и Мурованке и костел в Камаях. В Гродненскую область прибыли ученые, духовенство и международные эксперты, чтобы выработать стратегию презентации культовых памятников, ведь процесс включения во всемирный список сложный, трудоемкий, туда попадают только исключительные шедевры. Для чего белорусским объектам такой высокий статус, выяснила Галина Буро.

Во времени современном – экскурсия в прошлое. О тесном переплетении религии и истории в Коложской церкви настоятель отец Александр может говорить часами, он тесно сотрудничает с учеными. Ведь храм XII века не имеет аналогов в мировой архитектуре. Историки предполагают, что IX веков назад в Гродно была своя обособленная архитектурная школа. Потому в Коложе, что ни элемент, то шедевр.

Протоиерей Александр Болонников, настоятель Борисоглебской (Коложской) церкви:

Если мы посмотрим Венецианскую конвенцию ЮНЕСКО и те критерии, по которым включаются памятники в этот всемирный список, то мы можем только удивляться, почему до сих пор Коложской церкви там нет. Комитет ЮНЕСКО очень тщательно смотрит за тем, как бережется храм. Тот капитальный ремонт, который был проведен в 2017-2018 годах при поддержке Фонда Президента. Это все как раз-таки было сделано с постоянной заботой о храме и мыслью о том, что мы должны быть номинированы в этот список. Коложская церковь уже включена в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. А также еще три белорусских храма оборонительного зодчества: церкви в Сынковичах и Мурованке, костел в Камаях. Для страны они на редкость ценны.

Елена Счастная, архитектор института «Гродногражданпроект»:

Есть особенность в нашей белорусской архитектуре – то, что мы имеем очень мало объектов периода с XII по XVII век. У нас вот есть XII век, XIII-XIV – у нас храмов нет таких вот ярких, которые сохранились. Поэтому эти храмы в Сынковичах, которые XV века, и начало XVI – это храм в Мурованке – это такие необычные для православных храмов архитектура.