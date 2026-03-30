Финал конкурса «Инженеры будущего» стартовал в Национальном детском технопарке

Финал общенационального конкурса технического творчества молодежи «Инженеры будущего» стартовал в Национальном детском технопарке. В течение трех дней участники будут представлять разработки и соревноваться за звание лучших молодых инженеров страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конкурсном отборе приняло участие более 20 тысяч юношей и девушек, из которых отобраны 163. Это школьники и студенты, чьи проекты получили высшие баллы экспертов на региональных уровнях. Молодые новаторы представили идеи в самых востребованных сферах: от искусственного интеллекта и робототехники до энергетики и экологии, предлагая инновационные решения реальных инженерных задач.

Анна Портная, учащаяся лицея БНТУ: Учителя предложили поучаствовать в секции «Архитектура и дизайн». В целом хочу поступать на архитектуру, поэтому и выбрала эту секцию. И считаю, что это отличная возможность попробовать себя в этой профессии, до конца убедиться, нравится она или нет.

Алексей Богданович, учащийся гимназии № 36 Гомеля имени И. Мележа: Занимаюсь веб-разработкой уже пятый год на индивидуальном, так как в прошлом году занял первое место на республиканских соревнованиях, тоже «Инженеры будущего». В этом году тоже, надеюсь, получится занять первое место и красиво закончить череду побед.

Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка:

Данный конкурс – это такие номинации, как «Архитектура и дизайн», «Инженерная экология», вплоть до искусственного интеллекта. Я бы хотел, конечно, остановиться немного именно на этом направлении. Потому что здесь представлены у нас сегодня две возрастные категории: школьники и студенты. Разработаны соответствующие задания для ребят на финальном этапе. Здесь у нас представлено компетентное жюри. Это представители высших учебных заведений в том числе.

Конкурс «Инженеры будущего» – это одна из ступеней по формированию команд для участия в международных олимпиадах и чемпионатах профессионального мастерства. Будущих инженеров готовят со школьной скамьи. В Беларуси открыто более 300 инженерных классов, в которых занимаются свыше 2 тысяч человек.