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На страже экономических интересов страны. В День таможенника 37 новобранцев приняли присягу в Брестской крепости

20 сентября 2019 13:33
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Новости Беларуси. Они стоят на страже экономических интересов государства. 20 сентября в Беларуси отмечают День таможенника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководство, личный состав и ветеранов этой службы поздравил Президент Александр Лукашенко.

В Брестской крепости по случаю профессионального праздника 37 новобранцев приняли присягу. Торжественный и в то же время волнительный ритуал с выносом почетного знамени и клятвой прошел на Площади Церемониалов. Поддержать будущих таможенников на героической земле собрались родные и близкие.

На страже экономических интересов страны. В День таможенника 37 новобранцев приняли присягу в Брестской крепости-1

На страже экономических интересов страны. В День таможенника 37 новобранцев приняли присягу в Брестской крепости-3

На страже экономических интересов страны. В День таможенника 37 новобранцев приняли присягу в Брестской крепости-5

Вера Базака, инспектор таможенного поста «Козловичи»:
Ответственно, волнительно присягать на верность нашей страны. Ко всему меня подготавливали в университете. Как и любая новая профессия, есть свои сложности. Нужно освоиться, все-таки это новый коллектив.

На страже экономических интересов страны. В День таможенника 37 новобранцев приняли присягу в Брестской крепости-8

Андрей Кудаш, первый заместитель начальника Брестской таможни:
Этот год у нас выделяется тем, что мы приступили в Республиканском пункте таможенного оформления «Козловичи» к выполнению отдельных функций пограничников, то есть взяли на себя эту роль. Все контрольные операции на сегодняшний день проводятся должностными лицами таможни.

Все новобранцы, примерно половина из которых девушки, уже успели поработать в пунктах оформления на границе с Польшей и Украиной. За несколько месяцев они прошли обучение и получили свое первое звание.

С начала года брестскими таможенниками выявлено 7 тысяч правонарушений. Это на треть больше, чем в 2018 году.

На страже экономических интересов страны. В День таможенника 37 новобранцев приняли присягу в Брестской крепости-11

На страже экономических интересов страны. В День таможенника 37 новобранцев приняли присягу в Брестской крепости-13

На страже экономических интересов страны. В День таможенника 37 новобранцев приняли присягу в Брестской крепости-15

На страже экономических интересов страны. В День таможенника 37 новобранцев приняли присягу в Брестской крепости-17

На страже экономических интересов страны. В День таможенника 37 новобранцев приняли присягу в Брестской крепости-19

# Таможня Беларуси # общество # Вера Базака # Андрей Кудаш # Фотофакт

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