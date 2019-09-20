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Лужа 20 на 7 метров: три года в деревне под Минском не могут разобраться с отводом воды

20 сентября 2019 15:25
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Новости Беларуси. Уже более трех лет жители деревни Большое Стиклево Минского района не могут решить проблему с дорогой на улице Солнечная, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лужа 20 на 7 метров: три года в деревне под Минском не могут разобраться с отводом воды-1

Каждый день начинается со встречи буквально с озером возле собственного двора.

Лужа 20 на 7 метров: три года в деревне под Минском не могут разобраться с отводом воды-4

Откуда берет начало дорожная проблема и возможно ли ее решение – смотрите в видеоматериале Юлии Стриго.

Лужа 20 на 7 метров: три года в деревне под Минском не могут разобраться с отводом воды-7

# Коммунальное хозяйство # общество # Юлия Стриго # Фотофакт

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