Лужа 20 на 7 метров: три года в деревне под Минском не могут разобраться с отводом воды

Новости Беларуси. Уже более трех лет жители деревни Большое Стиклево Минского района не могут решить проблему с дорогой на улице Солнечная, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Уже более трех лет жители деревни Большое Стиклево Минского района не могут решить проблему с дорогой на улице Солнечная, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Каждый день начинается со встречи буквально с озером возле собственного двора.
Откуда берет начало дорожная проблема и возможно ли ее решение – смотрите в видеоматериале Юлии Стриго.