Гимназист из Мяделя стал стипендиатом специального фонда Президента

Новости Беларуси. Гимназист из Мяделя стал призером национальной олимпиады по математике. На заключительном этапе Павел Бярняк соревновался с 20 соперниками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Признается, что уровень высокий. После участия в битве умнейших девятиклассник стал обладателем премии специального фонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов. Готовился к интеллектуальным соревнованиям юноша долго: помимо школьных занятий, занимался дома и посещал курсы.

Павел Бярняк, ученик Мядельской гимназии-интерната:

Математика сочетает в себе и абстракцию, и в то же время она довольно практическая наука. В ней очень красивым образом соединяются разные сферы.

Ирина Азарко, директор Мядельской гимназии-интерната:

Снова удача нам улыбнулась, поэтому, конечно же, мы очень рады. С начала сентября вместе со своим педагогом он очень тщательно готовится к предстоящим испытаниям.