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Гимназист из Мяделя стал стипендиатом специального фонда Президента

20 сентября 2019 15:10
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Новости Беларуси. Гимназист из Мяделя стал призером национальной олимпиады по математике. На заключительном этапе Павел Бярняк соревновался с 20 соперниками, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Гимназист из Мяделя стал стипендиатом специального фонда Президента-1

Признается, что уровень высокий. После участия в битве умнейших девятиклассник стал обладателем премии специального фонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов. Готовился к интеллектуальным соревнованиям юноша долго: помимо школьных занятий, занимался дома и посещал курсы.

Гимназист из Мяделя стал стипендиатом специального фонда Президента-4

Павел Бярняк, ученик Мядельской гимназии-интерната:
Математика сочетает в себе и абстракцию, и в то же время она довольно практическая наука. В ней очень красивым образом соединяются разные сферы.

Гимназист из Мяделя стал стипендиатом специального фонда Президента-7

Ирина Азарко, директор Мядельской гимназии-интерната:
Снова удача нам улыбнулась, поэтому, конечно же, мы очень рады. С начала сентября вместе со своим педагогом он очень тщательно готовится к предстоящим испытаниям.

Гимназист из Мяделя стал стипендиатом специального фонда Президента-10

Кстати, математические знания помогают гимназисту в него хобби. Он увлекается оригами, где нужно не только творчество, но и точный расчет.

# Школы в Беларуси # общество # Павел Бярняк # Ирина Азарко # Фотофакт

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