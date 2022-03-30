Прямой эфир

​Сезон аттракционов в Минске откроется 27 апреля. Что нового появится?

30 марта 2022 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В минских парках идет подготовка аттракционов к сезону. Он стартует 27 апреля. Сейчас идут технические работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

​Сезон аттракционов в Минске откроется 27 апреля. Что нового появится?-1

В парке Горького появится два новых аттракциона «Свадебная карусель» и большой батутный комплекс «Жуки». Помимо этого, обновить планируют и арку центрального входа. Изменения коснутся и других столичных зон отдыха. В парк имени 900-летия Минска на свое место вернется детский надувной батутный комплекс «Саванна». Отремонтированы и готовы к встрече посетителей аттракционы «Лебеди», «Зигзаг» и «Ладья» в Парке культуры и отдыха имени Челюскинцев.

​Сезон аттракционов в Минске откроется 27 апреля. Что нового появится?-4

Руслан Косевич, главный инженер «Минскзеленстроя»:
На данный момент проводится межсезонное техническое обслуживание аттракционов, все демонтированные на зиму детали, узлы, посадочные модули устанавливаются на прежние места. Далее все аттракционы будут проходить техническое диагностирование, техническое освидетельствование, после чего все будут испытаны.

​Сезон аттракционов в Минске откроется 27 апреля. Что нового появится?-7

Так, например, только парк Горького за 2021 год посетили более 2 миллионов человек. А самыми популярными аттракционами за прошлый сезон стали «Колесо обозрения», «Дикий поезд» и аттракцион «Зодиак».

# Аттракционы # общество # Руслан Косевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В СССР купить импортные вещи можно было только в магазине «Берёзка». На что шли те, кому двери в универмаг были закрыты?
30 марта 2022 13:50

В СССР купить импортные вещи можно было только в магазине «Берёзка». На что шли те, кому двери в универмаг были закрыты?

Проект изменений Избирательного кодекса может появиться к концу года. Карпенко и Кухарев встретились с активом Минска
30 марта 2022 13:46

Проект изменений Избирательного кодекса может появиться к концу года. Карпенко и Кухарев встретились с активом Минска

Литва избавляется от «ненужных людей»: пограничники выталкивают беженцев на территорию Беларуси
30 марта 2022 13:44

Литва избавляется от «ненужных людей»: пограничники выталкивают беженцев на территорию Беларуси