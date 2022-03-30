​Сезон аттракционов в Минске откроется 27 апреля. Что нового появится?

Новости Беларуси. В минских парках идет подготовка аттракционов к сезону. Он стартует 27 апреля. Сейчас идут технические работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В парке Горького появится два новых аттракциона «Свадебная карусель» и большой батутный комплекс «Жуки». Помимо этого, обновить планируют и арку центрального входа. Изменения коснутся и других столичных зон отдыха. В парк имени 900-летия Минска на свое место вернется детский надувной батутный комплекс «Саванна». Отремонтированы и готовы к встрече посетителей аттракционы «Лебеди», «Зигзаг» и «Ладья» в Парке культуры и отдыха имени Челюскинцев.

Руслан Косевич, главный инженер «Минскзеленстроя»:

На данный момент проводится межсезонное техническое обслуживание аттракционов, все демонтированные на зиму детали, узлы, посадочные модули устанавливаются на прежние места. Далее все аттракционы будут проходить техническое диагностирование, техническое освидетельствование, после чего все будут испытаны.