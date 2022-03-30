Проект изменений Избирательного кодекса может появиться к концу года. Карпенко и Кухарев встретились с активом Минска

Новости Беларуси. Проект изменений Избирательного кодекса может появиться к концу 2022 года. Об этом говорили во время встречи председателя ЦИК Игоря Карпенко с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым и активом горда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Речь шла и о прошедшем референдуме. В Минске избирательные комиссии сработали профессионально и в соответствии с действующим законодательством. Отметили и высокую явку на участки для голосования в столице, она составила более 71 %. Говорили и о проекте изменений Избирательного кодекса.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:

У нас появится еще одна функция – избрание делегатов Всебелорусского народного собрания. И здесь тоже не все будет зависеть от Избирательного кодекса. В первую очередь будет зависеть от законодательного акта, который определит порядок избрания и функционирования Всебелорусского народного собрания.