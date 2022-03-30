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Литва избавляется от «ненужных людей»: пограничники выталкивают беженцев на территорию Беларуси

30 марта 2022 13:44
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Литовские пограничники возобновили практику выталкивания беженцев на территорию Беларуси. Факт зафиксировал Госпогранкомитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва избавляется от «ненужных людей»: пограничники выталкивают беженцев на территорию Беларуси-1

На этих кадрах видно, как вооруженные люди выпроваживают через забор четверых иностранцев, вынуждая покинуть Литву. Причем «провожающих» не смущает факт съемки происходящего. Очевидно, что политика ЕС по избавлению от «ненужных людей» не утратила свою актуальность.

# Беларусь-Литва # общество # Фотофакт

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