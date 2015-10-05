Лаборатория для молекулярно-генетических исследований животного мира открылась в Витебской области

Новости Беларуси. Генетику зубра и оленя начали изучать в Витебской области. Здесь открылась лаборатория для молекулярно-генетических исследований животного мира. И, к слову, речь не только о представителях фауны, живущих в неволе, но и обитающих в естественных условиях. Охотничьи угодья «Красного бора» это позволяют, ведь территория превышает 80 тысяч гектаров.

Аналогов этой лаборатории нет во всей стране. Здесь на самом современном оборудовании исследуют ДНК редких и исчезающих животных. Тем самым ученые ищут ответ на вопрос, как же сохранить фауну нашей страны для будущих поколений.

Андрей – один из первых ученых нового научно-практического центра, кто самых крупных зверей будет исследовать через микроскоп, буквально по молекулам.

Место для центра выбрано самое что ни есть подходящее: в первозданных лесах природного комплекса «Красный бор» обитает много диких животных.

Андрей Файбич, заведующий лабораторией научно-практического центра по охотоведению и использованию ресурсов диких животных:

Основные перспективные направления – работа над вопросами генетики таких видов, как олень благородный и зубр, чтобы оценить их генетическое разнообразие.

«Красный бор» появлением редких в дикой природе зубров и благородных оленей обязан частным инвестициям – бизнесмены постарались специально для республиканского заказника. На севере страны семейства уже успели обзавестись потомством, но все равно их численность должна быть под постоянным контролем. Чтобы найти способы поддержать этих и других обитателей красноборской пущи, и открылась первая негосударственная в Беларуси исследовательская база.

Павел Гештовт, директор научно-практического центра по охотоведению и использованию ресурсов диких животных:

Центр будет заниматься вопросами рационального использования диких животных, чтобы у нас и в природе животные обитали, выполняли свою роль, и при этом человек мог ее использовать для различных целей.

Государственно-частное партнерство выходит на новый уровень: бизнес готов вкладывать деньги в науку. Ведь данные исследовательского центра будут полезны лесным хозяйствам по всей стране. Также здесь ждут молодых ученых со всего мира. Специально для них и собственных сотрудников при научно-практическом центре – общежитие на 28 мест.

Игорь Качановский, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Он будет работать на всю страну, будет делиться своими опытом со всеми хозяйствами. Я надеюсь, что он наладит тесные связи с научными и природоохранными учреждениями. Это очень хороший пример, когда грамотно вкладываются средства в нашей стране.

Хуберт Вайдингер – художник из Австрии – в погоне за трофеями объехал множество стран, в ближайших планах – поохотиться на крокодила в Зимбабве. А пока он осваивает дикую природу Беларуси. Сегодня признается: наша страна имеет свои особенности национальной охоты.

Хуберт Вайдингер, художник (Австрия):

У вас очень натуральная природа. И если человек хочет попробовать в охоте все, но у него мало времени, ему стоит приехать в Беларусь.

Белорусская охота все чаще становится поводом для иностранцев посетить нашу страну. Потому еще одна задача научного центра – разработать новые подходы в охотоведении, тем самым привлечь новых туристов. К тому же в «Красном бору» есть все необходимое для отдыха гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.