В Минске 6 октября стартует отопительная кампания

Новости Беларуси. В Минске стартует отопительная кампания. Уже 6 октября горячими батареями смогут похвастаться детские сады, школы и больницы, а в эту среду тепло начнут подавать и в жилые дома.

В 2015 году энергетики пообещали натопить столицу за три дня вместо пяти.

А значит по-настоящему тепло в столичных квартирах станет уже к субботе. В целом и старт отопительной кампании в 2015 году дали раньше обычного, причиной всему – резкое похолодание и предстоящие заморозки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Марина Малаева, исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

С учетом погодных условий принято решение, что необходимо включать и жилищный фонд в том числе. Паспорта готовности на жилищный фонд полностью получены, поэтому на сегодняшний день все основные мероприятия по подготовке к зиме выполнены.

Дмитрий Плашков, начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Все теплоисточники подготовлены к зиме. Отопительный период должен пройти как обычно без сбоев.