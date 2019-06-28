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Сеть 4G появилась на всех станциях и перегонах минского метро

28 июня 2019 10:22
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Сеть 4G появилась на всех станциях и перегонах минского метро. При определённых условиях в тоннеле скорость приёма-передачи доходит до 75 мегабит в секунду, сообщили в программе «Минск и минчане».

Сейчас специалисты компании-оператора ждут, когда появится постоянная нагрузка на сеть, после чего проведут оптимизацию оборудования.

Проект развития 4G в минском метрополитене стал одним из ключевых в подготовке отечественных телеком-операторов к масштабному мультифоруму.

Также полностью обеспечено покрытие всех спортивных объектов, задействованных на Играх, и основные места пребывания болельщиков.

# Минское метро # общество

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