Сеть 4G появилась на всех станциях и перегонах минского метро. При определённых условиях в тоннеле скорость приёма-передачи доходит до 75 мегабит в секунду, сообщили в программе «Минск и минчане».

Сейчас специалисты компании-оператора ждут, когда появится постоянная нагрузка на сеть, после чего проведут оптимизацию оборудования.

Проект развития 4G в минском метрополитене стал одним из ключевых в подготовке отечественных телеком-операторов к масштабному мультифоруму.