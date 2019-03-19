Александр Коваленко: «Экипаж подводной лодки – это единая сплочённая семья, где от каждого зависит общая судьба»

У Беларуси нет выхода к морю. Но моряки были у нас всегда. Сегодня в стране живут 200 тысяч человек, служивших в разное время в частях Военно-Морского флота СССР. Белорусская земля дала миру более 70 адмиралов.

А история подводного флота началась ровно 113 лет назад, и с тех пор моряки-подводники стали символом патриотизма, мужества, отваги и настоящей дружбы.