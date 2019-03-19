Александр Коваленко: «Экипаж подводной лодки – это единая сплочённая семья, где от каждого зависит общая судьба»
У Беларуси нет выхода к морю. Но моряки были у нас всегда. Сегодня в стране живут 200 тысяч человек, служивших в разное время в частях Военно-Морского флота СССР. Белорусская земля дала миру более 70 адмиралов.
А история подводного флота началась ровно 113 лет назад, и с тех пор моряки-подводники стали символом патриотизма, мужества, отваги и настоящей дружбы.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – капитан 1-го ранга запаса – Александр Коваленко.
Как отмечают подводники свой праздник?
Александр Коваленко, капитан 1-го ранга запаса:
Отмечаем традиционно: встречаемся с товарищами, вспоминаем былое.
Как вы попали в эту стихию?
Александр Коваленко:
Наверное, наследственность. Отец, дед были военными. Брат старший был военным моряком. И я как-то с детства тоже потянулся к морю, к службе. После окончания школы поступил в Севастопольское высшее военно-морское училище, химический факультет которого окончил в 1992 году. После этого был отправлен к месту службы на Тихоокеанский флот.
И вся деятельность без белого света под водой?
Александр Коваленко:
По образованию я подводник. Севастопольское училище готовило именно офицеров атомного подводного флота, специалистов по управлению ядерными реакторами и по обеспечению радиационной безопасности. И я как раз закончил химический факультет, который связан с обеспечением ядерно-радиационной безопасности ядерных энергетических установок. Поэтому мы служили не только на подводных лодках. Я начинал на судне специального назначения в составе флотилии подводных лодок. Занимался с обращением радиоактивных отходов, с ядерным топливом.
Я прослужил на флоте около 30 лет. Впоследствии я служил начальником службы радиационной, химической и биологической защиты эскадры на подводных лодках на Камчатке. Вот там я был специалистом штаба подводных сил. Ходил регулярно в море на подводных лодках. Контролировал деятельность подчинённых мне служб химических.
Были ли в Вашей практике экстремальные случаи?
Александр Коваленко:
Любой служащий на подводном корабле или надводном периодически сталкивается с авариями, пожарами, поступлением воды. И я, в силу своей специальности – радиационной безопасности – кроме того, занимался ликвидацией различных и ядерных и радиационных аварий. Являюсь ветераном действий подразделения особого риска.
Каков подводный мир на глубине, максимальной, на которую Вы опускались?
Александр Коваленко:
К сожалению, подводная лодка представляет собой стальной цилиндр без окон и дверей. Перископ позволяет только поверхность воды изучать. Под водой подводник видит только с помощью гидроакустических средств.
Как семейные отношения выстраиваются, когда муж – моряк, а жена постоянно на берегу?
Александр Коваленко:
Поначалу были трудности. Но потом приобщил свою супругу к службе. Она просто устроилась работать на корабль. Работала на разных кораблях гражданским специалистом. И даже во Владивосток, когда я вернулся с Камчатки, она на госпитальном судне «Иртыш» ходила, в том числе, и в дальние походы. Это даже было поводом насмешек со стороны моих товарищей – я тогда служил в штабе. Они говорили: «Жена – в море, а муж – в океане!».
Говорят, что самое важное для моряка-подводника – это крепкое плечо друга.
Александр Коваленко:
Экипаж подводной лодки – это единая сплочённая семья, где от каждого зависит общая судьба. Поэтому с друзьями общаюсь. И здесь много подводников-товарищей.