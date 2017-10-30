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«Серьёзная проблема – сельские населённые пункты. Отходы долго находятся под дождём, вывозятся не так регулярно»

30 октября 2017 16:33
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Новости Беларуси. О том, как решить проблему сбора и переработки отходов в сельских населённых пунктах, говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Олег Пенязьков, директор Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова Национальной Академии наук Беларуси:
Мы любим такие мега-проекты – давайте на весь Минск построим гигантский завод, который будет перерабатывать весь мусор.

И часто забываем о логистике: о подвозе, перевозке, системах сбора.

И очень серьёзная проблема – это сельские населённые пункты. Там есть места сбора отходов, они туда свозятся, долго находятся под дождём, вывозятся не так регулярно, как мы делаем это в Минске. И стоит задача создания маленьких энергетических станций, которые бы занимались переработкой таких отходов локально. И для больших городов это могут быть станции значительно большей мощности, на которых можно было бы получать значительное количество тепла и электричества.   

Мусорный бизнес в Беларуси + проблема утилизации отходов: «Что происходит»

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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