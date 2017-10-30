«Надо с детьми работать. Не рассказывать им сказки про Красную Шапочку, а рассказывать, как собирать мусор»

Новости Беларуси. О формировании системного подхода к переработке отходов говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».
Олег Белый, учёный секретарь Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной Академии наук Беларуси:
Чтобы системный подход образовался, необходимо не фрагментарно решать задачи, а чтобы задачи решались всем обществом – снизу до верха.
И надо обращать внимание на подрастающее поколение, с детьми работать.
И не рассказывать им сказки про Красную Шапочку, а рассказывать, как собирать мусор.
Мусорный бизнес в Беларуси + проблема утилизации отходов: «Что происходит»