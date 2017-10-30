«Некоторые сельские населённые пункты испытывают такую беду, когда по улицам начинает течь навоз, не хватает хранилищ для этого отхода»

Новости Беларуси. О проблеме переработки отходов животноводства говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Владимир Нистюк, исполнительный директор ассоциации «Возобновляемая энергетика»:

Мы говорим только о бытовом мусоре, о твёрдых бытовых отходах. Мы забываем о том, что сегодня в критериях оценки вредности выбросов на первых местах стоят: энергетика, транспорт и, как ни странно, животноводство. Это – тоже отходы, причём отходов столько, что сегодня, к сожалению, некоторые сельские населённые пункты испытывают такую беду, когда по улицам начинает течь навоз, когда не хватает объёмов хранилищ для этого отхода. И в итоге сегодня стоит также остро вопрос о переработке не только отходов твёрдых бытовых, промышленных, а и отходов сельского хозяйства.

Это – тоже проблема.

И проблема вышла уже за рамки регионов, за рамки каких-то местных инициатив, это сегодня – общегосударственная проблема. Да, что там говорить – и общемировая.