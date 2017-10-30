«Таким образом 50% мы не достигнем. Нужно внедрить новые технологии, вообще, обращения с отходами»

Новости Беларуси. О задачах при переработке и использовании отходов говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Цели на 2035 год – мы должны научиться перерабатывать 50% мусора. Почему только 50%? Времени достаточно много.

Анатолий Шагун, начальник управления ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Если посмотреть на нашу текущую ситуацию: 16% – много это или мало? Это – неплохо. И не только мы первые в СНГ, но это и по европейским меркам средний показатель. А 50% к 2035 году – это показатель тоже достижимый. Но он не достижим в том виде, как мы это делаем сегодня.

То есть, сегодня мы собираем только вторичные ресурсы, перерабатываем.

Таким образом 50% мы не достигнем. Здесь нужно внедрить новые технологии, как сбора вторичного сырья, так и, вообще, обращения с отходами. В первую очередь, всё-таки, энергетическое использование отходов, и обработка биологической фракции отходов, тоже её использование с пользой для человека и для окружающей среды.