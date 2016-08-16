«Серый» гаджет по «золотой» цене: что делать, если вы купили восстановленный мобильный?

Герой этого сюжета понимает, что в надо что-то менять. Но что? Работу, машину, квартиру, женщину? Остановился на модели телефона. Что из этого вышло?

В Финляндии, Бельгии и многих других странах набирает популярность такой вид спорта, как метание мобильных телефонов на расстояние. Ежегодно по этой дисциплине проводится чемпионат мира. Будь такие соревнования в Беларуси, без сомнений в них принял бы участие минчанин Вячеслав, который не понаслышке знает, как выбрасывать «деньги на ветер», а недавно купленные гаджеты – в мусор.

Вячеслав Грачев:

Никогда не думал, что такое возможно. Месяц назад купил телефон. Такой, как и мечтал. Вот только радость моя была недолгой. Через неделю телефон отказался функционировать.

Вполне естественно, что планируя покупку, мы ищем максимально выгодное предложение. Однако, текущее положение дел на рынке сильно затрудняет подобные поиски. Несмотря на это, Вячеславу в одном из Интернет-магазинов удалось найти нужную модель престижной марки на 50 рублей дешевле, чем в магазине официального реселлера. Вот только дешевизна, как говорится, вылезла нашему герою боком.

Вячеслав Грачев:

У меня получилось найти в Интернете эту модель гораздо дешевле, чем в других магазинах. Мне выдали его в коробке, с комплектующими. То, что отсутствовал гарантийный талон, не обратил внимания.

И как оказалось чуть позже, совершенно напрасно.

Вячеслав Грачев:

Отнес гаджет в обычную мастерскую. Там-то мне и рассказали, что телефон восстановлен и уже подвергался ремонту. И сейчас его ремонтировать смысла не имеет.

Как утверждают специалисты, 70% телефонов престижных марок, которые продают через Интернет – восстановленные. Это значит, телефоны, бывшие в употреблении, доводят до состояния новых и продают, незначительно снижая цену. И ничего бы страшного в этом не было, если бы гаджеты восстанавливались исключительно силами официальных компаний.

Увы, чаще всего это делается умельцами из стран Азии в кустарных мастерских. Опасность заключается в том, что отличить контрафакт от оригинала очень сложно.

Дмитрий Гузов, мастер по ремонту мобильных телефонов:

Визуально клиент не может определить – новый телефон, не новый, восстановленный, невосстановленный. Если у человека ранее не было такого телефона, он не может сравнить и не определит просто.

Так, серьезные внутренние повреждения якобы нового телефона Вячеслава оказались несовместимы с жизнью. Радовался минчанин покупке неделю. Сегодня такие «несчастные» случаи – сплошь и рядом.

Дмитрий Гузов, мастер по ремонту мобильных телефонов:

Человек идет в платную мастерскую и мы даем ответ, что телефон этот не новый, а восстановленный, так как, например, был заменен модуль в нем или неоригинальная проклейка. При покупке это будет не видно. Спрашиваем, где покупали. 50-60% – с рук. Это имеется в виду – с рук у курьера через Интернет. Клиент говорит: телефон в ремонте не был, а когда вскрываешь телефон – там такое… Как мы говорим, делаем диагностику – вскрытие все покажет.

Уже сегодня в мире насчитывается около 5 миллиардов абонентов мобильной связи. И это из 7 миллиардов жителей планеты! 70% пользователей страдают нанофобией. Отклонение характеризуется страхом остаться без связи. Так, в Германии 16-летний школьник пытался осушить пруд, чтобы спасти свое любимое «яблоко». Отличился пару лет назад и молодой минчанин, прыгнув за телефоном на рельсы в столичном метро.

Почему минчане боятся остаться без связи и готовы ли отказаться от телефона хотя бы на сутки? Мы решили спросить у самих горожан.

Белорусы:

Да, я могу прожить без мобильного телефона. Пользуюсь им, как средством связи – общаться с друзьями в Интернете.

Прекрасно справляюсь, недавно вернулась из деревни, где абсолютно отсутствует мобильная связь, естественно, отвратительное подключение к Интернету – отдохнула душой и телом

Мобильный телефон для меня – игрушка

Дети мои, если находятся без мобильных телефонов – я начинаю нервничать, искать их. Наверное, нет.

Навсегда не откажусь, потому что для меня это – средство связи, я без него, как без глаз и без ушей

За 10 миллионов долларов я готов отказаться от мобильного телефона на всю жизнь

Нет, потому что старая и могу упасть. А так – и с сыновьями свяжусь, позвоню, с сестрой поговорю в деревне. А так – 180 километров, не наездишься

Вот и получается, многие не готовы отказаться от телефона и боятся оказаться вне зоны доступа. А вот фобией остаться и без денег и без покупки, желая сэкономить на приобретении гаджета, практически не страдает никто. Что делать, если вы купили мобильный телефон, полагая, что он новый, а все оказалось совсем иначе?

Ирина Коноплицкая, юрист:

В том случае, если потребитель обнаружил некачественный товар, он должен обратиться к продавцу с письменной претензией, приложить заключение из мастерской и обозначить свои требования. В 14-дневный срок их должны удовлетворить. В противном случае – суд.

Именно так и собирался поступить Вячеслав, желая вернуть потраченные деньги. Однако, оказалось, что Интернет-магазин прекратил свое существование.

Ирина Коноплицкая:

Если магазин прекратил свое существование, тогда…

Каждый совершает ошибки, но не каждый делает выводы. Минчанин Вячеслав для себя выводы сделал.

Вячеслав Грачев:

На данный момент у меня снова новый телефон. Но покупал я его в фирменном магазине, с гарантией, с чеком. На ошибках учатся, вот и я научился.

Вот уж действительно, не дай нам Бог увидеть белорусский бизнес, бессмысленный и беспощадный. Впрочем, иначе и невозможно, ведь, если будет выгодно, бескорыстными станут все.