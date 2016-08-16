Прямой эфир

Количество нетрудоустроенных в Беларуси сократилось на 9 тысяч

16 августа 2016 12:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Работающих белорусов становится больше. Число нетрудоустроенных сокращается третий месяц подряд.

Незанятых стало меньше на 9 тысяч человек.

При этом сохраняется спрос на специалистов некоторых профессий, в частности  – врачей. Также работодатели регулярно обращаются в службу занятости с просьбой найти бухгалтеров и инженеров.

Среди рабочих специальностей наибольший спрос на продавцов и водителей.

К слову, в этом году более 6 тысяч человек прошли курсы переквалификации по профессиям, востребованным на рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Трудоустройство

Другие новости рубрики

Все новости
Готовы ли белорусские мужчины «ложиться под нож» в погоне за идеальным отражением в зеркале?
16 августа 2016 11:06

Готовы ли белорусские мужчины «ложиться под нож» в погоне за идеальным отражением в зеркале?

Модель и музыкальный педагог Алина Юркевич – о плюсах и минусах уникальных людей-альбиносов
16 августа 2016 08:20

Модель и музыкальный педагог Алина Юркевич – о плюсах и минусах уникальных людей-альбиносов

Новая редакция Закона «О занятости населения» вступит в силу 23 октября 2016 года
16 августа 2016 07:39

Новая редакция Закона «О занятости населения» вступит в силу 23 октября 2016 года