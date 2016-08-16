Количество нетрудоустроенных в Беларуси сократилось на 9 тысяч

Новости Беларуси. Работающих белорусов становится больше. Число нетрудоустроенных сокращается третий месяц подряд.

Незанятых стало меньше на 9 тысяч человек.

При этом сохраняется спрос на специалистов некоторых профессий, в частности – врачей. Также работодатели регулярно обращаются в службу занятости с просьбой найти бухгалтеров и инженеров.

Среди рабочих специальностей наибольший спрос на продавцов и водителей.

К слову, в этом году более 6 тысяч человек прошли курсы переквалификации по профессиям, востребованным на рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.