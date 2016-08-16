Поймать такси в Беларуси станет сложнее: не все водители установили СКНО

Когда время опережает нас, все мы стремимся поскорее попасть в такси. А попав в него – поскорее покинуть. Герой этого сюжета стремится изменить свою жизнь в такси.

Рутинная проверка двигателя, тормозной системы, подвески, полировка стёкол до блеска и можно выезжать на большую дорогу. Минчанин Дмитрий Валын – повар по профессии, подрабатывает в такси уже четыре года. Кстати, хлёсткое слово «таксист», а еще хлеще – «уксус» в среде водителей не любят – считают такое обращение фамильярным, неуместным и злобным. 1,5 месяца назад Дмитрию пришлось снять со своего авто зеленый фонарик в шашечки и магнитные опознавательные ленты. В бессрочный отпуск минчанин попал из-за нехватки технического оснащения машины – своей белоснежной кормилицы.

Дмитрий Валын, водитель такси:

На сегодняшний день, 1,5 тысячи водителей находятся, ориентировочно, без работы, в том числе, и я. То есть, альтернативы никакой нет, а у каждого маленькие дети, у каждого семьи. Поэтому и приходится прибегать к разным методам, дабы заработать

Источником тревоги и кризиса в сфере такси стало постановление Совета Министров и Нацбанка Беларуси №801/19. Согласно этому документу, к 1 августа на лобовом стекле каждого таксомотора должен быть установлен модуль СКНО, яснее говоря, средство контроля налоговых органов. О нововведении было объявлено ещё в феврале текущего года. Но наши отдельные таксисты, как полагается, понадеялись на «авось пронесёт» и откладывали модернизацию до последнего. Не пронесло. В итоге, уже вторую неделю в столичном ЦТО аншлаг и очереди из десятков водителей.

Вячеслав Борисов:

Были очереди. Я первого приехал числа, посмотрел и даже не стоял. Вчера я провёл здесь весь день, практически – с 9 часов до 3, пока дождался только снять с учёта. Вчера, например, я был здесь часов в 9, у водителей уже была запись до 50 человек. После обеда было уже 80-90

Александр Жолудкевич:

И кто не установил, тот сейчас не имеет права ездить на машине, потому что, если налоговая словит, там до 100 или до 200 базовых величин

Для Сергея Дедовца, менеджера минского Центра технического обслуживания, нынешний август выдался особенно жарким. Последние две недели коллектив вынужден работать сверхурочно – на целых 4 часа больше нормы. Поток такси, приехавших за СКНО, приближается к 50 клиентам за смену. Ещё около 200 таксометров ежедневно принимаются на модернизацию.

Сергей Дедовец, менеджер по качеству УП «Альтернативные технологии»:

До 1 августа нынешнего года очереди у нас и вала не было никакого. Когда они начали узнавать у своих налоговых инспекторов, можно им работать, либо нельзя после первого числа, и когда стали получать отрицательный ответ, что им нет возможности работать без установки данного модуля, тогда, естественно, все пришли к нам

Водитель:

- Давно в очереди стоите?

- Я третий день заезжаю сюда.

- Третий день? И сколько здесь обычно людей?

- А вот так вот и стоит обычно – десятки.

- Тоже модуль устанавливаете?

- Да.

- До августа не успели?

- А кто до августа предупреждал?!

Само устройство синхронизируется с таксометром всего за 15-30 минут. Но весь документальный процесс занимает гораздо больше времени. Мигающий на лобовом стекле прибор нужен для того, чтобы контролировать работу таксистов и упростить систему отчётности перед налоговой службой. Как только водитель такси заступает на смену, автоматически через спутник начинает работать модуль и система контроля, которая позволяет следить за работой такси. Для чего?

Татьяна Жизневская, начальник управления информатизации РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам»:

Наша система даёт водителям сильные бонусы, потому что она делает визуально их легальными и, соответственно, налоговым органам проще работать с теми, кто работает нелегально. Тот вопрос, что они поднимали, что никто не борется с «бомбилами», как раз через эту систему он легче решается. Такси с СКНО, с установленным средством контроля, значит, ты легален. Если нет – значит объясняйся, почему нет

Если модуль СКНО подключается к кассовому оборудованию и работает вместе с ним, в режиме онлайн любая денежная операция, проведенная через кассовый аппарат, попадает в центр обработки данных. К последнему автоматически подключается налоговая служба, которая со своего рабочего места мониторит выручку кассового аппарата. Таким образом, у водителей остаётся всё меньше способов скрыть доходы и уйти от уплаты налогов.

Татьяна Жизневская, начальник управления информатизации РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам»:

Кроме того, с введением этого стандарта, когда таксометр подключается к нашей системе, у них убирается требование, которое – 6 лет нахождения в реестре. То есть, если ты подключил наше СКНО, касса работает столько, сколько тебе нужно – сколько она технически может работать. То есть, у них идёт такое преимущество, что можно каждые 6 лет не менять кассу

Однако, если система СКНО даёт так много бонусов, почему столько водителей остались недовольны?

Вячеслав Борисов:

Я считаю, что для ИП-шников это ненужно, потому что то, что мы платим единый налог. К примеру, вот смотрите: ИП-шник платит налог в Минске сейчас 110 рублей, а разрешённая сумма налога – это 40-кратная сумма единого налога, это 44 миллиона. Вот и смотрите, сколько нужно работать, чтобы заработать такие деньги?! Сейчас, вот, я сдал счётчик на модернизацию. Мне сказали: «До 20 дней». 20 дней я не имею права работать, то бишь, моя семья будет сидеть и смотреть на меня, когда папа принесёт денежки домой. До конца месяца, получается, отпуск. Как обычно, неоплачиваемый

Бывалые водители сокрушённо рассказывают: если несколько лет назад ежемесячный доход в такси составлял 1000 долларов и выше, то сейчас чистая прибыль в разы меньше – всего 500-700 рублей. Виной спада – высокая конкуренция, революция системы Uber и большая часть выручки, уходящая в казну. Поэтому для индивидуальных предпринимателей нововведение СКНО обходится слишком дорого: от 200 до 400 рублей, в зависимости от версии программного обеспечения таксометра. А штраф за нелегальную работу без СКНО – до 100 базовых величин для ИП и до 200 – юридическим лицам.

Дмитрий Валын, водитель такси:

Сфера деятельности, конечно, своеобразная. Очень подкупает то, что свободный и достаточно гибкий график – только этим. Когда 2 детей, семья, жена в декрете, то, сами прекрасно понимаете, работать на работе по 7-8 часов ежедневно – это сложнее, чем иметь какой-то гибкий график

Крутя баранку, Дмитрий всерьёз задумывается: продолжить ли инвестиции в бизнес на колёсах или сменить сферу деятельности. Что ни говори, одной романтики большой дороги недостаточно, для того, чтобы прокормить семью.

Дмитрий Валын, водитель такси:

Очень хочется, конечно, от лица всех водителей, поблагодарить государство за то, что оно всегда с нами, всегда рядом. Что каждый месяц, каждый год оно добавляет что-то новое, новые приходят веяния, что мы, просто-напросто, всегда во внимании

Сарказм Дмитрия понятен. Но ведь предпринимательская деятельность у нас пока не обязательная. Хочешь – трудись на ниве свободного бизнеса, хочешь - нет. Пресловутое нововведение СКНО – мера совсем не крайняя. К примеру, в Европе за уклонение от налогов не штрафами отделываются, а тюремными сроками. Ну а сетование на ажиотаж и вовсе неуместны – у каждого таксиста было полгода на установку необходимого оборудования. Сегодня в Беларуси зарегистрировано более 10 тысяч водителей такси. Всего пятая часть из них к 1 августа установили модули СКНО. С такими темпами, по расчётам налоговых служб, ажиотаж у ворот ЦТО республики продержится до конца сентября. А в ближайшее время стоит быть готовым к тому, что поймать такси на дорогах Минска станет в разы сложнее.

А вообще в том, что наша жизнь такая, какая она есть, нет ничего удивительного . Потому что все, кто знает, как управлять страной, водят такси или работают в парикмахерской