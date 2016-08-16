Прямой эфир

Белорусский банк ДНК, в котором хранится более 10 тысяч образцов, признали достоянием нации

16 августа 2016 14:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Республиканский банк ДНК признан достоянием нации. Таким статусом структуру наделило постановление Совета Министров. Для нашей страны это действительно уникальный объект.

В специальных морозильных камерах хранятся ценнейшие генетические ресурсы.

Это ДНК человека, животных, растений и микроорганизмов. Сегодня научная коллекция насчитывает практически 10 тысяч образцов. Они сгруппированы в четыре раздела. Кстати, работает банк ДНК под крылом Академии наук. Присвоение статуса «национальное достояние» обещает новый виток развития в сфере биотехнологий. 

Эвелина Крупнова, заведующий лабораторией криоконсервации генетических ресурсов Республиканского банка ДНК Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Во-первых, у нас будет постоянное финансирование для поддержания всех этих коллекций, которые сейчас находятся у нас и будут пополняться. Ценность их в том, что это стратегически важная информация для государства. Её можно хранить и использовать десятилетиями.

Роль молекулярной генетики сегодня недооценить сложно. Из сфер практического применения: наука, сельское хозяйство, криминалистика, охрана окружающей среды и медицина.

К примеру, банк ДНК человека позволяет специалистам изучать редкие генетические заболевания.

Кроме того, исследования помогают и в сохранении популяции редких животных и растений. По этому вопросу банк ДНК работает с нашими заповедниками и заказниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Белорусская наука # Эвелина Крупнова

Другие новости рубрики

Все новости
Поймать такси в Беларуси станет сложнее: не все водители установили СКНО
16 августа 2016 14:02

Поймать такси в Беларуси станет сложнее: не все водители установили СКНО

Количество нетрудоустроенных в Беларуси сократилось на 9 тысяч
16 августа 2016 12:09

Количество нетрудоустроенных в Беларуси сократилось на 9 тысяч

Готовы ли белорусские мужчины «ложиться под нож» в погоне за идеальным отражением в зеркале?
16 августа 2016 11:06

Готовы ли белорусские мужчины «ложиться под нож» в погоне за идеальным отражением в зеркале?