Белорусский банк ДНК, в котором хранится более 10 тысяч образцов, признали достоянием нации

Новости Беларуси. Республиканский банк ДНК признан достоянием нации. Таким статусом структуру наделило постановление Совета Министров. Для нашей страны это действительно уникальный объект.

В специальных морозильных камерах хранятся ценнейшие генетические ресурсы.

Это ДНК человека, животных, растений и микроорганизмов. Сегодня научная коллекция насчитывает практически 10 тысяч образцов. Они сгруппированы в четыре раздела. Кстати, работает банк ДНК под крылом Академии наук. Присвоение статуса «национальное достояние» обещает новый виток развития в сфере биотехнологий.

Эвелина Крупнова, заведующий лабораторией криоконсервации генетических ресурсов Республиканского банка ДНК Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Во-первых, у нас будет постоянное финансирование для поддержания всех этих коллекций, которые сейчас находятся у нас и будут пополняться. Ценность их в том, что это стратегически важная информация для государства. Её можно хранить и использовать десятилетиями.

Роль молекулярной генетики сегодня недооценить сложно. Из сфер практического применения: наука, сельское хозяйство, криминалистика, охрана окружающей среды и медицина.

К примеру, банк ДНК человека позволяет специалистам изучать редкие генетические заболевания.

Кроме того, исследования помогают и в сохранении популяции редких животных и растений. По этому вопросу банк ДНК работает с нашими заповедниками и заказниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.