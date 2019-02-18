Серый фасад и гранитная лестница, бело-жёлтый интерьер с бархатными шторами. Каким будет кинотеатр «Победа» после реставрации?

В программе «Минск и минчане» рассказываем, чего ожидать от реставрации кинотеатра «Победа». Перед архитекторами стоит масштабная задача – воссоздать именно первоначальный облик культового места.

Его история началась гораздо раньше 50-ых. Ещё в первой половине XVII века здесь стоял костёл.

Спустя 200 лет святыню передали женскому Спасо-Преображенскому монастырю, а барокко сменил псевдорусский стиль. После революции храм закрыли. И в 1929 году на этом месте вырос рабочий клуб пищевиков. Московский архитектор Андрей Буров выбрал для него конструктивизм. Здесь проходили выставки, работали творческие кружки. Но война уничтожила и клуб, и монастырь.

Дмитрий Хабаров, историк, архивист: Кинотеатр «Победа» строили на фундаменте клуба пищевиков. А клуб пищевиков строили на фундаменте здания монастыря. В основном проектом занимался Лангбард, но ему уже было под 70, поэтому он пытался передать свои навыки своим ученикам, один из которых был Михаил Бакланов.

Талантливому ученику везло на святыни. Он реконструировал Русский драматический театр имени Горького – былую хоральную синагогу. «Победа», впрочем, тоже была с религиозными корнями.

Сделать на фасаде красивые вазы так и не удалось, а неоклассика получилась лаконичной, с ощущением праздника Великой Победы. Мощи и торжества придали высокие колонны и лепнина. И 6 ноября 1950 года, к очередной годовщине Октября, состоялась долгожданная премьера.

На широком экране минчане смотрели новости и фильмы о героях-партизанах. В «Победе» было три зала: большой, малый, где крутили документальные ленты, и летний – во дворике. Яркие афиши были заметны издали.

Дмитрий Хабаров: Михаил Бакланов, действительно, был человеком ответственным – очень горел и переживал за своё дело. Во времена открытий каких-то его зданий у него случались обострения со здоровьем. И бывало, что по состоянию здоровья он даже не мог прийти на открытие, потому что так переживал.

Владимир Воложинский, заместитель директора ГУ «Музей истории города Минска»: Во дворе был вход – довольно большой – мест на 500-600, работал он только летом с мая по ноябрь. Запомнились на космическую тематику фильмы: «Москва-Кассиопея» и «Отроки во Вселенной».

Наталья Петровна, коренная минчанка: С удовольствием ходили с родителями смотреть кинофильмы «Весна на Заречной улице». Это была классика, потом «Девчата». Там был широкоформатный экран, поэтому все жители мчались в этот кинотеатр. И буфет нам запомнился! Там было вкусное мороженое.

Дмитрий Хабаров:

Это было одно из любимейших мест минчан. Здесь был скверик, небольшой фонтан и собиралась такая богема.

Александр Нитиевский, главный архитектор проектов ОАО « Институт Белгоспроект»:

Всегда аншлаг был, стояли в очередях за билетами. Фильмы про «Зорро».

Советские пирожные скоро заменит поп-корн, а экраны оборудуют по последнему слову техники. Однако стиль ретро сохранят. В вестибюле появится экспозиция по истории белорусского кино. А классика займёт лидирующие позиции в кино-меню. Розовый фасад сменит серый. «Победа» засияет в свете фонарей. В интерьере появятся бархатные шторы и хрустальные люстры. Гамма будет тёплой, в бело-жёлтых тонах. Что гармонично дополнит мебель из тёмного дерева в стиле 50-ых.