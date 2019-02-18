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Серый фасад и гранитная лестница, бело-жёлтый интерьер с бархатными шторами. Каким будет кинотеатр «Победа» после реставрации?

18 февраля 2019 12:30
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В программе «Минск и минчане» рассказываем, чего ожидать от реставрации кинотеатра «Победа». Перед архитекторами стоит масштабная задача – воссоздать именно первоначальный облик культового места.

Серый фасад и гранитная лестница, бело-жёлтый интерьер с бархатными шторами. Каким будет кинотеатр «Победа» после реставрации?-1

Его история началась гораздо раньше 50-ых. Ещё в первой половине XVII века здесь стоял костёл.

Серый фасад и гранитная лестница, бело-жёлтый интерьер с бархатными шторами. Каким будет кинотеатр «Победа» после реставрации?-4

Спустя 200 лет святыню передали женскому Спасо-Преображенскому монастырю, а барокко сменил псевдорусский стиль. После революции храм закрыли. И в 1929 году на этом месте вырос рабочий клуб пищевиков. Московский архитектор Андрей Буров выбрал для него конструктивизм. Здесь проходили выставки, работали творческие кружки. Но война уничтожила и клуб, и монастырь.

Серый фасад и гранитная лестница, бело-жёлтый интерьер с бархатными шторами. Каким будет кинотеатр «Победа» после реставрации?-6

Серый фасад и гранитная лестница, бело-жёлтый интерьер с бархатными шторами. Каким будет кинотеатр «Победа» после реставрации?-8

Дмитрий Хабаров, историк, архивист:
Кинотеатр «Победа» строили на фундаменте клуба пищевиков. А клуб пищевиков строили на фундаменте здания монастыря. В основном проектом занимался Лангбард, но ему уже было под 70, поэтому он пытался передать свои навыки своим ученикам, один из которых был Михаил Бакланов.

Серый фасад и гранитная лестница, бело-жёлтый интерьер с бархатными шторами. Каким будет кинотеатр «Победа» после реставрации?-11

Серый фасад и гранитная лестница, бело-жёлтый интерьер с бархатными шторами. Каким будет кинотеатр «Победа» после реставрации?-13

Талантливому ученику везло на святыни. Он реконструировал Русский драматический театр имени Горького – былую хоральную синагогу. «Победа», впрочем, тоже была с религиозными корнями.

Серый фасад и гранитная лестница, бело-жёлтый интерьер с бархатными шторами. Каким будет кинотеатр «Победа» после реставрации?-16

Серый фасад и гранитная лестница, бело-жёлтый интерьер с бархатными шторами. Каким будет кинотеатр «Победа» после реставрации?-18

Сделать на фасаде красивые вазы так и не удалось, а неоклассика получилась лаконичной, с ощущением праздника Великой Победы. Мощи и торжества придали высокие колонны и лепнина. И 6 ноября 1950 года, к очередной годовщине Октября, состоялась долгожданная премьера.

Дмитрий Хабаров:
Михаил Бакланов, действительно, был человеком ответственным очень горел и переживал за своё дело. Во времена открытий каких-то его зданий у него случались обострения со здоровьем. И бывало, что по состоянию здоровья он даже не мог прийти на открытие, потому что так переживал.

На широком экране минчане смотрели новости и фильмы о героях-партизанах. В «Победе» было три зала: большой, малый, где крутили документальные ленты, и летний – во дворике. Яркие афиши были заметны издали.

Серый фасад и гранитная лестница, бело-жёлтый интерьер с бархатными шторами. Каким будет кинотеатр «Победа» после реставрации?-21

Владимир Воложинский, заместитель директора ГУ «Музей истории города Минска»:
Во дворе был вход – довольно большой – мест на 500-600, работал он только летом с мая по ноябрь. Запомнились на космическую тематику фильмы: «Москва-Кассиопея» и «Отроки во Вселенной».

Серый фасад и гранитная лестница, бело-жёлтый интерьер с бархатными шторами. Каким будет кинотеатр «Победа» после реставрации?-24

Наталья Петровна, коренная минчанка:
С удовольствием ходили с родителями смотреть кинофильмы «Весна на Заречной улице». Это была классика, потом «Девчата». Там был широкоформатный экран, поэтому все жители мчались в этот кинотеатр. И буфет нам запомнился! Там было вкусное мороженое.

Серый фасад и гранитная лестница, бело-жёлтый интерьер с бархатными шторами. Каким будет кинотеатр «Победа» после реставрации?-27

Дмитрий Хабаров:
Это было одно из любимейших мест минчан. Здесь был скверик, небольшой фонтан и собиралась такая богема.

Александр Нитиевский, главный архитектор проектов ОАО « Институт Белгоспроект»:
Всегда аншлаг был, стояли в очередях за билетами. Фильмы про «Зорро».

Советские пирожные скоро заменит поп-корн, а экраны оборудуют по последнему слову техники. Однако стиль ретро сохранят. В вестибюле появится экспозиция по истории белорусского кино. А классика займёт лидирующие позиции в кино-меню. Розовый фасад сменит серый. «Победа» засияет в свете фонарей. В интерьере появятся бархатные шторы и хрустальные люстры. Гамма будет тёплой, в бело-жёлтых тонах. Что гармонично дополнит мебель из тёмного дерева в стиле 50-ых.

Серый фасад и гранитная лестница, бело-жёлтый интерьер с бархатными шторами. Каким будет кинотеатр «Победа» после реставрации?-30

Серый фасад и гранитная лестница, бело-жёлтый интерьер с бархатными шторами. Каким будет кинотеатр «Победа» после реставрации?-32

Александр Нитиевский:
Мы дошли до исторических слоев. То есть всё, что возможно, мы приводим к более старому облику, будет гранитная лестница – как она и была исторически. Единственное, мы для инвалидов сделаем небольшой пандус. Будем поднимать и реставрировать старый мраморный пол. В интерьере – классические колонны, каннелюры.

Серый фасад и гранитная лестница, бело-жёлтый интерьер с бархатными шторами. Каким будет кинотеатр «Победа» после реставрации?-35

Один из залов «Победы» специально отведут для ценителей арт-хауса. Проходы станут шире, а сидения более комфортными. Но, несмотря на это, здесь останется история.

Серый фасад и гранитная лестница, бело-жёлтый интерьер с бархатными шторами. Каким будет кинотеатр «Победа» после реставрации?-38

Минчане:
– Приятный, удобный, хороший кинотеатр. Нормальная акустика. Изменений не должно быть.
– Хотелось бы, чтобы сохранили, как прежде. Повсюду всё современное.

Новая «Победа», уверяют архитекторы, станет уникальной. История и современность прекрасно уживутся под одной крышей. Так что встретимся у большого экрана и оценим!

# Достопримечательности Минска # общество # Александр Нитиевский # Владимир Воложинский # Дмитрий Хабаров

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