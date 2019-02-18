Ежедневно в каждом районе столицы отбирают пробы воды. Насколько серьёзный контроль за качеством воды в Минске, мы разбирались в программе «Большой город».
По большей части Минска степень жёсткости – четыре и пять. Только на обезжелезивание природной воды на ближайшие пару лет из бюджета планируют направить более 100 миллионов рублей.
А вот отношение к фильтрам для очистки воды у специалистов неоднозначное. Они могут удалить незаменимые для организма вещества – катионы. Как проверить, нужно ли устанавливать фильтр очистки воды?
Наталья Грушник, начальник химико-бактериологической лаборатории УП «Минскводоканал»:
Изучить состав воды. И категории не «мне нравится», «мне не нравится», «у меня в чайнике осадок, буду я её фильтровать». А, всё-таки, найти аккредитованную лабораторию и провести в ней анализ воды, хотя бы на базовые загрязнения. И желательно, когда вы купите фильтр, через какое-то время до и после фильтра проверить воду в этой же лаборатории и посмотреть, что с ней происходит.