Как проверить, нужно ли устанавливать фильтр очистки воды?

Наталья Грушник, начальник химико-бактериологической лаборатории УП «Минскводоканал»:

Изучить состав воды. И категории не «мне нравится», «мне не нравится», «у меня в чайнике осадок, буду я её фильтровать». А, всё-таки, найти аккредитованную лабораторию и провести в ней анализ воды, хотя бы на базовые загрязнения. И желательно, когда вы купите фильтр, через какое-то время до и после фильтра проверить воду в этой же лаборатории и посмотреть, что с ней происходит.