Отношения на расстоянии: кому они нужны и надолго ли?

Мелисса уже давно «сидит на трубке». Болтать со своей второй половинкой через видеосвязь, скорее, вынужденная мера. Молодые люди строят любовь вдали друг от друга.

Мелисса Гюрсой, состоит в отношениях на расстоянии:

Я состою уже 4 года в отношениях со своим молодым человеком, и последние два года он уехал в командировку в Питер. Когда мы видимся очень редко, этот один день, это просто эмоции зашкаливают, бум и заново переживаем.

Вместе, но порознь. Вариант «отношений на расстоянии» предпочитает все больше пар по всему миру. Почему? Узнаем у психолога. Марина Прохорова, психолог:

Очень много самодостаточных личностей. Сейчас и женщины в принципе не стремятся быстро выйти замуж, для них важно самореализоваться. Но и мужчины сейчас зрелые самодостаточные. Отношения как-то уходят в фон, они не становятся потребностью номер один. Поэтому, когда жизнь организована исключительно под твои потребности, очень неуютно пускать какого-то другого человека в это пространство.

Приверженцами отношений на расстоянии зачастую движет страх обжечься. Жизнь «на разных полюсах» для двух влюблённых является гарантией их душевной безопасности. Голубки даже могут вступить в так называемый «гостевой брак», договорившись о границах своего личного пространства. Однако в только-только зарождающихся отношениях пропасть «территориальная» вскоре может превратиться в «эмоциональную». Потому как конфетно-букетный период никто не отменял. А за отсутствием тактильного контакта, совместно проведенного времени, так необходимых на начальном этапе, чувства вскоре могут угаснуть, не успев разгореться. Зато в проверенном и стабильном союзе «разделяющие километры» способны дать обратный эффект. Редкие встречи супругов освежат чувства, избавят от ссор на бытовой почве. Но надолго ли такая романтика?

Марина Прохорова:

Люди в любом случае отдаляются. Если раньше они прикладывали усилия для того, чтобы идти навстречу друг другу, чтобы устанавливать контакт, возникают уже мелкие конфликты, недопонимания, например, на той же почве воспитания детей. Любые отношения на расстоянии, какую бы они форму не имели, названия, они в любом случае не без нюансов. Что-то человека толкает к такому формату отношений.