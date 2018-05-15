«Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов». Какие новинки на «ТИБО-2018» представил МТС

Новости Беларуси. 15 мая в Минске заглянули в ближайшее цифровое будущее. А там – электронное правительство, виртуальный томограф и даже почтовый квадрокоптер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 15 мая в Минске заглянули в ближайшее цифровое будущее. А там – электронное правительство, виртуальный томограф и даже почтовый квадрокоптер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупнейший форум на крупнейшей арене страны. «ТИБО» снова собрал лучшие новинки Беларуси.
И это – пример внедрения инноваций в жизнь.
От виртуального урока – реальные знания. «VR» очки на биологии, к примеру, позволяют видеть то, что учебник дать не в силах.
Дмитрий Качан, заместитель директора подразделения главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси:
Нужно понимать, что мы стоим на пороге формирования новой реальности. Наши идеи более глобальны. Мы хотим создать единую платформу, которая будет позволять внедрять современные механизмы.
Дмитрий Боярович, СТВ:
А эта камера обеспечивает в том числе и безопасность в школе. Специальная система распознает лица каждого ученика. Тому, кого нет в списке класса, проход закрыт.
Активно внедряют разработки и в медицину. Этот томограф – кстати белорусский – идет в комплекте с Vision Glasses. В них врач смотрит буквально сквозь пациента.
Константин Сосенко, технический директор предприятия по производству медицинского оборудования:
Вы можете забраться внутрь черепа и посмотреть, что происходит. Это помогает планировать операции и точнее поставить диагноз.
Букля. Так наверняка назовут этот аппарат любители жанра фэнтэзи. И действительно: сходство с птицей у мультикоптера есть. Приспособление пока испытывают. В перспективе оно будет доставлять корреспонденцию в далекие деревни Беларуси.
Алексей Цвирко, начальник управления РУП «Белпочта»:
Мультикоптер можно использовать в автоматическом режиме, когда он сам будет определять свои координаты, сбрасывать аккуратно посылку и возвращаться в точку, из которой вылетел. Либо будет работать в режиме ручного управления.
Заоблачные скорости. Это о beCloud. Инфраструктурный оператор презентует возможности 5G.
Олег Седельник, генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии»:
Это принципиально новый технологический скачок, новый уровень в качестве передачи сигнала, в объемах передачи информации.
А вот мобильный оператор МТС удивлял сегодня не только своих абонентов. Но и бизнес-партнеров. К примеру, сервисом цифровой подписи на sim-карте. С ее помощью можно подписывать документы с мобильного устройства. И из любой точки мира.
Татьяна Поликшанова, руководитель проекта MTC ID компании МТС:
Это средство сертифицировано и имеет юридическую силу. Сегодня сервисом МТС ID можно воспользоваться в различных интерфейсах, в различных государственных органах, в банковской сфере.
А таким приложением в перспективе сможет воспользоваться каждый белорус. Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов. А также хранить данные медкарты в своем смартфоне.
Владимир Карпович, генеральный директор компании МТС:
МТС предлагает новые решения, новые цифровые продукты. Символично, что мы говорим не только о возможностях, но говорим и об угрозах. Мы предостерегаем менее защищенные слои – это наши дети – от тех угроз, которые таятся в интернете.
Сегодня гаджеты в руках детей буквально с пеленок. А потому так называемый кибербуллинг – проблема глобальная. Правила общения в сети, безопасный контент, защита личной информации. Каждую тему на выставке постарались раскрыть с помощью интерактивных элементов.
Ольга Ткаченко, руководитель группы по связям с общественностью компании МТС:
Мы поняли, что дети считают, что интернет появился вместе с динозаврами либо в тот момент, когда им подарили смартфон. Мы хотим провести ликбез, чтобы показать: все не ограничивается только компьютером или телевизором, что интернет – это целая система умных вещей.
Рашед Мустафа Сарвар, представитель Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Беларуси:
Нам нужно работать с кибербуллингом. У нас есть замечательный партнер МТС, который для нас всемогущий, потому что у них есть доступ к интернету, возможностям. А у нас есть мировой опыт.
Совместный проект МТС, Министерства образования и детского фонда ЮНИСЕФ «Дети в интернете» продолжится и после окончания «ТИБО». Полноценно выставка откроется осенью.