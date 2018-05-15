«Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов». Какие новинки на «ТИБО-2018» представил МТС

Новости Беларуси. 15 мая в Минске заглянули в ближайшее цифровое будущее. А там – электронное правительство, виртуальный томограф и даже почтовый квадрокоптер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший форум на крупнейшей арене страны. «ТИБО» снова собрал лучшие новинки Беларуси.

И это – пример внедрения инноваций в жизнь.

От виртуального урока – реальные знания. «VR» очки на биологии, к примеру, позволяют видеть то, что учебник дать не в силах.

Дмитрий Качан, заместитель директора подразделения главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси:

Нужно понимать, что мы стоим на пороге формирования новой реальности. Наши идеи более глобальны. Мы хотим создать единую платформу, которая будет позволять внедрять современные механизмы.

Дмитрий Боярович, СТВ:

А эта камера обеспечивает в том числе и безопасность в школе. Специальная система распознает лица каждого ученика. Тому, кого нет в списке класса, проход закрыт.

Активно внедряют разработки и в медицину. Этот томограф – кстати белорусский – идет в комплекте с Vision Glasses. В них врач смотрит буквально сквозь пациента.

Константин Сосенко, технический директор предприятия по производству медицинского оборудования:

Вы можете забраться внутрь черепа и посмотреть, что происходит. Это помогает планировать операции и точнее поставить диагноз.

Букля. Так наверняка назовут этот аппарат любители жанра фэнтэзи. И действительно: сходство с птицей у мультикоптера есть. Приспособление пока испытывают. В перспективе оно будет доставлять корреспонденцию в далекие деревни Беларуси.

Алексей Цвирко, начальник управления РУП «Белпочта»:

Мультикоптер можно использовать в автоматическом режиме, когда он сам будет определять свои координаты, сбрасывать аккуратно посылку и возвращаться в точку, из которой вылетел. Либо будет работать в режиме ручного управления. Заоблачные скорости. Это о beCloud. Инфраструктурный оператор презентует возможности 5G.

Олег Седельник, генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии»:

Это принципиально новый технологический скачок, новый уровень в качестве передачи сигнала, в объемах передачи информации.

А вот мобильный оператор МТС удивлял сегодня не только своих абонентов. Но и бизнес-партнеров. К примеру, сервисом цифровой подписи на sim-карте. С ее помощью можно подписывать документы с мобильного устройства. И из любой точки мира.

Татьяна Поликшанова, руководитель проекта MTC ID компании МТС:

Это средство сертифицировано и имеет юридическую силу. Сегодня сервисом МТС ID можно воспользоваться в различных интерфейсах, в различных государственных органах, в банковской сфере.

А таким приложением в перспективе сможет воспользоваться каждый белорус. Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов. А также хранить данные медкарты в своем смартфоне.

Владимир Карпович, генеральный директор компании МТС:

МТС предлагает новые решения, новые цифровые продукты. Символично, что мы говорим не только о возможностях, но говорим и об угрозах. Мы предостерегаем менее защищенные слои – это наши дети – от тех угроз, которые таятся в интернете.

Сегодня гаджеты в руках детей буквально с пеленок. А потому так называемый кибербуллинг – проблема глобальная. Правила общения в сети, безопасный контент, защита личной информации. Каждую тему на выставке постарались раскрыть с помощью интерактивных элементов.

Ольга Ткаченко, руководитель группы по связям с общественностью компании МТС:

Мы поняли, что дети считают, что интернет появился вместе с динозаврами либо в тот момент, когда им подарили смартфон. Мы хотим провести ликбез, чтобы показать: все не ограничивается только компьютером или телевизором, что интернет – это целая система умных вещей.