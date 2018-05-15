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«Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов». Какие новинки на «ТИБО-2018» представил МТС

15 мая 2018 17:40
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Новости Беларуси. 15 мая в Минске заглянули в ближайшее цифровое будущее. А там – электронное правительство, виртуальный томограф и даже почтовый квадрокоптер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов». Какие новинки на «ТИБО-2018» представил МТС -1

Крупнейший форум на крупнейшей арене страны. «ТИБО» снова собрал лучшие новинки Беларуси. 

«Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов». Какие новинки на «ТИБО-2018» представил МТС -4

И это – пример внедрения инноваций в жизнь.

«Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов». Какие новинки на «ТИБО-2018» представил МТС -7

От виртуального урока – реальные знания. «VR» очки на биологии, к примеру, позволяют видеть то, что учебник дать не в силах.  

«Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов». Какие новинки на «ТИБО-2018» представил МТС -10

Дмитрий Качан, заместитель директора подразделения главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси:
Нужно понимать, что мы стоим на пороге формирования новой реальности. Наши идеи более глобальны. Мы хотим создать единую платформу, которая будет позволять внедрять современные механизмы. 

«Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов». Какие новинки на «ТИБО-2018» представил МТС -13

Дмитрий Боярович, СТВ:  
А эта камера обеспечивает в том числе и безопасность в школе. Специальная система распознает лица каждого ученика. Тому, кого нет в списке класса, проход закрыт. 

«Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов». Какие новинки на «ТИБО-2018» представил МТС -16

Активно внедряют разработки и в медицину. Этот томограф  кстати белорусский – идет в комплекте с Vision Glasses. В них врач смотрит буквально сквозь пациента. 

«Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов». Какие новинки на «ТИБО-2018» представил МТС -19

Константин Сосенко, технический директор предприятия по производству медицинского оборудования:
Вы можете забраться внутрь черепа и посмотреть, что происходит. Это помогает планировать операции и точнее поставить диагноз. 

«Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов». Какие новинки на «ТИБО-2018» представил МТС -22

Букля. Так наверняка назовут этот аппарат любители жанра фэнтэзи. И действительно: сходство с птицей у мультикоптера есть. Приспособление пока испытывают. В перспективе оно будет доставлять корреспонденцию в далекие деревни Беларуси.  

«Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов». Какие новинки на «ТИБО-2018» представил МТС -25

Алексей Цвирко, начальник управления РУП «Белпочта»:
Мультикоптер можно использовать в автоматическом режиме, когда он сам будет определять свои координаты, сбрасывать аккуратно посылку и возвращаться в точку, из которой вылетел. Либо будет работать в режиме ручного управления. 

Заоблачные скорости. Это о beCloud. Инфраструктурный оператор презентует возможности 5G.

«Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов». Какие новинки на «ТИБО-2018» представил МТС -28

Олег Седельник, генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии»:
Это принципиально новый технологический скачок, новый уровень в качестве передачи сигнала, в объемах передачи информации. 

«Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов». Какие новинки на «ТИБО-2018» представил МТС -31

А вот мобильный оператор МТС удивлял сегодня не только своих абонентов. Но и бизнес-партнеров. К примеру, сервисом цифровой подписи на sim-карте. С ее помощью можно подписывать документы с мобильного устройства. И из любой точки мира.   

«Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов». Какие новинки на «ТИБО-2018» представил МТС -34

Татьяна Поликшанова, руководитель проекта MTC ID компании МТС
Это средство сертифицировано и имеет юридическую силу. Сегодня сервисом МТС ID можно воспользоваться в различных интерфейсах, в различных государственных органах, в банковской сфере. 

«Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов». Какие новинки на «ТИБО-2018» представил МТС -37

А таким приложением в перспективе сможет воспользоваться каждый белорус. Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов. А также хранить данные медкарты в своем смартфоне. 

«Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов». Какие новинки на «ТИБО-2018» представил МТС -40

Владимир Карпович, генеральный директор компании МТС: 
МТС предлагает новые решения, новые цифровые продукты. Символично, что мы говорим не только о возможностях, но говорим и об угрозах. Мы предостерегаем менее защищенные слои – это наши дети – от тех угроз, которые таятся в интернете. 

«Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов». Какие новинки на «ТИБО-2018» представил МТС -43

Сегодня гаджеты в руках детей буквально с пеленок. А потому так называемый кибербуллинг – проблема глобальная. Правила общения в сети, безопасный контент, защита личной информации. Каждую тему на выставке постарались раскрыть с помощью интерактивных элементов.  

«Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов». Какие новинки на «ТИБО-2018» представил МТС -46

Ольга Ткаченко, руководитель группы по связям с общественностью компании МТС:
Мы поняли, что дети считают, что интернет появился вместе с динозаврами либо в тот момент, когда им подарили смартфон. Мы хотим провести ликбез, чтобы показать: все не ограничивается только компьютером или телевизором, что интернет – это целая система умных вещей. 

«Сервис позволяет получить видео-консультацию с врачом в режиме онлайн, узнать результаты анализов». Какие новинки на «ТИБО-2018» представил МТС -49

Рашед Мустафа Сарвар, представитель Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Беларуси:
Нам нужно работать с кибербуллингом. У нас есть замечательный партнер МТС, который для нас всемогущий, потому что у них есть доступ к интернету, возможностям. А у нас есть мировой опыт. 

Совместный проект МТС, Министерства образования и детского фонда ЮНИСЕФ «Дети в интернете» продолжится и после окончания «ТИБО». Полноценно выставка откроется осенью. 

# It-технологии # общество # Дмитрий Качан # Константин Сосенко # Алексей Цвирко # Олег Седельник # Татьяна Поликшанова # Владимир Карпович # Ольга Ткаченко # Рашед Мустафа Сарвар # Фотофакт

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