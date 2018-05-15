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Парад детских колясок прокатился по брусчатке Гродно. В центре города красочно отметили Международный день семьи

15 мая 2018 17:38
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Новости Беларуси. А вот по центру Гродно 15 мая парадом прошли молодые семьи с детскими колясками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парад детских колясок прокатился по брусчатке Гродно. В центре города красочно отметили Международный день семьи-1

Причем каждое транспортное средство – практически произведение искусства. Юные пассажиры восседали в пиратском корабле, самолете, цветах и даже на королевском троне.

Парад детских колясок прокатился по брусчатке Гродно. В центре города красочно отметили Международный день семьи-4

Парад детских колясок прокатился по брусчатке Гродно. В центре города красочно отметили Международный день семьи-6

Детская коляска здесь просто сказка. Родители не пожалели красок и фантазии. Вот сам Тритон управляет своей морской колесницей, а здесь Емеля по щучьему велению катит на печи.

Парад детских колясок прокатился по брусчатке Гродно. В центре города красочно отметили Международный день семьи-9

Галина Буро, СТВ:
Парад колясок уже стал брендовым мероприятием Гродно в Международный день семьи. Каждый год все больше молодых родителей подключаются к карнавалу. В этот раз рекорд – больше сотни участников.

Парад детских колясок прокатился по брусчатке Гродно. В центре города красочно отметили Международный день семьи-12

А это, знакомьтесь, королевское семейство Рожко. Несмотря на голубую кровь, карету Золушки родители мастерили вместе. Алена генерировала идеи, Евгений воплощал их на фанере. За 4 дня их принц и принцесса были полностью готовы к балу.

Парад детских колясок прокатился по брусчатке Гродно. В центре города красочно отметили Международный день семьи-15

Парад детских колясок прокатился по брусчатке Гродно. В центре города красочно отметили Международный день семьи-17

Алена Рожко, участник парада:
Девочка – принцесса. Надо что-то сказочное, приятное, ласковое. Всегда хочется окунуться в сказку, тем более такой случай.

Парад детских колясок прокатился по брусчатке Гродно. В центре города красочно отметили Международный день семьи-20

Парад детских колясок прокатился по брусчатке Гродно. В центре города красочно отметили Международный день семьи-22

Мультяшные герои, которые учат добру, гордость за семейные профессии и патриотизм в белорусских мотивах. Этот парад колясок еще и повод рассказать о своих главных семейных ценностях.

Парад детских колясок прокатился по брусчатке Гродно. В центре города красочно отметили Международный день семьи-25

Парад детских колясок прокатился по брусчатке Гродно. В центре города красочно отметили Международный день семьи-27

Участники:
Любовь, защиту друг друга, чтобы держались вместе.

Сплачивают общество такие мероприятия

Видно, что семьи очень многие многодетные. Видно, что уже у нас двое – это стабильность, а у многих и трое и больше детей. Здорово.

Парад детских колясок прокатился по брусчатке Гродно. В центре города красочно отметили Международный день семьи-30

Парад детских колясок прокатился по брусчатке Гродно. В центре города красочно отметили Международный день семьи-32

Престижу института семьи в Беларуси – место особое. Система поддержки материнства и детства – одна из самых стабильных среди стран СНГ. А вот и плоды – растет количество регистрируемых браков, увеличивается рождаемость. Ведь в любви и браке рождаются счастливые дети – будущее нашей страны.

Парад детских колясок прокатился по брусчатке Гродно. В центре города красочно отметили Международный день семьи-34

# Акции # общество # Алена Рожко # Фотофакт

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