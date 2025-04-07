Белстат: в Беларуси отмечается рост доли вкладов и сбережений

Белорусская экономика по итогам 2024-го и первых месяцев 2025-го демонстрирует устойчивый рост, а параллельно с ней повышается и благосостояние населения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можно отметить, что в личной собственности граждан в 3,2 раза увеличилось количество легковых электромобилей. Демонстрируют рост реальные располагаемые денежные доходы белорусов. Так, в январе 2025 года прибавили 13,8 % к аналогичному периоду 2024-го. Изменились и потребительские предпочтения населения. Люди могут позволить себе больше тратить, а также копить средства.

Алексей Ярковец, заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси:

Наряду с улучшением структуры потребительских расходов можно также отметить рост доли вкладов и сбережений – 15,4 % в 2024 году по сравнению с 2023-м, в котором было 13,4 %. Таким образом, рост доходов, сокращение трат на питание и рост сбережений свидетельствуют о том, что благосостояние наших граждан растет.

Устойчивость курса и цен обеспечивают и растущие золотовалютные резервы страны – почти 9,4 миллиарда долларов. Это своего рода «подушка безопасности» для всей экономики и еще один аргумент в пользу того, что курс на развитие дает результаты.