В Минской области завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур

В Минской области завершили сев ранних яровых культур. Аграрии прошли свыше 67 тысяч гектаров. Справились в оптимальные сроки и превысили прошлогодние темпы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Кроме того, центральный регион – один из лидеров по запасам минеральных удобрений. Под яровой сев накоплено почти 80 % эликсира урожайности. Подробнее в материале Екатерины Ковальчук.

Погода поставила работу аграриев на временную паузу. Многие районы приостановили сев. Но темп был задан высокий, поэтому есть результат. В сельхозпредприятии «Гайна» пока успели отсеять ранний овес и ячмень. 160 гектаров уже позади. Вложились в оптимальные сроки. Помогла и энергонасыщенная техника.

Владимир Ревяка, механизатор сельхозпредприятия «Гайна»:

Выехали в поле с новой сеялкой. Она выполняет две функции. В один бункер удобрения засыпаются, во второй – зерно. Она захватывает 6 метров.