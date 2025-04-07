В Минской области завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур
В Минской области завершили сев ранних яровых культур. Аграрии прошли свыше 67 тысяч гектаров. Справились в оптимальные сроки и превысили прошлогодние темпы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Кроме того, центральный регион – один из лидеров по запасам минеральных удобрений. Под яровой сев накоплено почти 80 % эликсира урожайности.
Подробнее в материале Екатерины Ковальчук.
Погода поставила работу аграриев на временную паузу. Многие районы приостановили сев. Но темп был задан высокий, поэтому есть результат. В сельхозпредприятии «Гайна» пока успели отсеять ранний овес и ячмень. 160 гектаров уже позади. Вложились в оптимальные сроки. Помогла и энергонасыщенная техника.
Владимир Ревяка, механизатор сельхозпредприятия «Гайна»:
Выехали в поле с новой сеялкой. Она выполняет две функции. В один бункер удобрения засыпаются, во второй – зерно. Она захватывает 6 метров.
Мехдвор в сельхозпредприятии «Гайна» один из самых лучших в районе. Всего здесь около 500 единиц техники. И активно обновляется. Из недавних незаменимая находка – самоходный опрыскиватель «Грим Макси». Он позволяет обрабатывать различные культуры независимо от фазы роста. По функционалу может заменить сразу три машины.
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