Белорусская цветочная фея. История мамы пятерых детей, которая стала известным флористом

Четверо сыночков и лапочка дочка. Сегодня в нашем объективе – лучшая многодетная семья Минщины. Из шумной столицы перебрались на лоно природы. В деревне Дружичи Воложинского района нашли свой рай и построили дом в баварском стиле. Теперь за окном журчат ручьи, благоухает лаванда, щебечут птицы. Белорусская благодать.

Светлана Логашина, многодетная мама, флорист:

Это, наверное, то место силы, в котором хочется жить, творить, действовать, двигаться вперед. Все сделано своими руками, то есть в каждый предмет на участке вложена своя какая-то любовь, поэтому, безусловно, и дети все это чувствуют. Они учатся созидать.

Плантация счастья или вальс цветов! Такое ощущение, что вы попали в сказку к цветочной фее. Мастерская Светланы Логашиной завораживает. Здесь живет лето круглый год, и как по нотам можно создать свою ароматную симфонию. Идея создать арт-пространство и проводить мастер-классы по сухоцветам родилась неслучайно. С флористикой на «ты» наша героиня была с самого детства.