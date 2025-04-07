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Белорусская цветочная фея. История мамы пятерых детей, которая стала известным флористом

07 апреля 2025 13:49
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Четверо сыночков и лапочка дочка. Сегодня в нашем объективе – лучшая многодетная семья Минщины. Из шумной столицы перебрались на лоно природы. В деревне Дружичи Воложинского района нашли свой рай и построили дом в баварском стиле. Теперь за окном журчат ручьи, благоухает лаванда, щебечут птицы. Белорусская благодать.

Белорусская цветочная фея. История мамы пятерых детей, которая стала известным флористом-2

Светлана Логашина, многодетная мама, флорист:
Это, наверное, то место силы, в котором хочется жить, творить, действовать, двигаться вперед. Все сделано своими руками, то есть в каждый предмет на участке вложена своя какая-то любовь, поэтому, безусловно, и дети все это чувствуют. Они учатся созидать.

Плантация счастья или вальс цветов! Такое ощущение, что вы попали в сказку к цветочной фее. Мастерская Светланы Логашиной завораживает. Здесь живет лето круглый год, и как по нотам можно создать свою ароматную симфонию. Идея создать арт-пространство и проводить мастер-классы по сухоцветам родилась неслучайно. С флористикой на «ты» наша героиня была с самого детства.

Белорусская цветочная фея. История мамы пятерых детей, которая стала известным флористом-4

Светлана Логашина:
Мы жили в деревне с родителями. Вокруг было много лесов, и уже тогда меня тянуло к цветам, полевым цветам. В дом к родителям приносила цветы, даже в университете, когда я училась на международных экономических отношениях, я приходила в библиотеку, мои руки тянулись к книгам по ландшафтному дизайну. Когда я ушла в декрет, помимо материнства хотелось заниматься еще дополнительно чем-то. У мамы должно быть ресурсное дело, которое ее перезагружает.

Подробности в видео

# Хобби # Многодетные семьи в Беларуси

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