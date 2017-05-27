Сергей Вязович о чемпионате по ралли-рейдам «Беларусь-2017»: Показать белорусскому зрителю нашу технику

Новости Беларуси. Большие гонки по бездорожью: под Полоцком проходит первый этап Чемпионата Беларуси по ралли-рейдам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соревнования пройдут 27 и 28 мая. Протяженность маршрута по отечественным песчаным дюнам, лесным тропам и броду – около 100 километров. В гонке принимает участие почти 20 экипажей на внедорожниках и грузовых автомобилях. 24-летний Алексей Вишневский уже попал в историю гонок не только Беларуси, но и мира. На «Дакаре» его назвали самым молодым пилотом грузового авто за всю историю международных соревнований. Дебют принес молодому человеку 21 место. Каким он станет в Чемпионате Беларуси – станет известно только завтра.

Алексей Вишневский, участник Чемпионата Беларуси по ралли-рейдам «Беларусь-2017»:

Здесь кругом лес и узкая полоса, ты едешь как в туннеле. А везде, допустим, в России, там степи кругом, леса мало. Если сравнивать с Аргентиной, скоростные дороги, широкие. В Боливии начинаются серпантины. Отечественные грузовики в июле примут участие в престижном международном первенстве «Шелковый путь». Представлять страну будет и небезызвестный Сергей Вязович, попавший в 2017 в ТОП-10 дакаровцев.

Сергей Вязович, участник Чемпионата Беларуси по ралли-рейдам «Беларусь-2017»:

Показать белорусскому болельщику, белорусскому зрителю нашу технику, которую они видят только по телевизору, когда мы выступаем в Южной Америке, России, Казахстане, Китае. Поэтому здесь они могут воочию увидеть, насколько у нас мощные, быстрые, красивые автомобили. В том числе для того, чтобы доставить удовольствие зрителям. Гордость за ту технику, которая выпускается внутри страны. На авто поменьше – внедорожниках – соревнуются 14 экипажей. В том числе девушки. Ольга и Светлана – подруги детства и напарницы по увлечению. Они не раз пускали пыль в глаза мужчинам-соперникам.

Ольга Данилейко, участница Чемпионата Беларуси по ралли-рейдам «Беларусь-2017»:

Если мы в Чемпионате Республики Беларусь среди всех мужских экипажей заняли второе место, то, я думаю, это как-то доказывает, что мы не обезьянки за рулем. Поэтому, я думаю, некоторым мужчинам мы даже можем большую фору дать.