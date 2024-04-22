Лукашенко поздравил сотрудников ГКСЭ с профессиональным праздником

Свой профессиональный праздник отмечают 22 апреля сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На плечах этих людей лежит огромная ответственность. Они стоят на страже законности, справедливости, защиты прав и свобод человека, – отметил глава государства в своем поздравительном послании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Оперативное и эффективное сопровождение судопроизводства во многом обеспечивают новейшие научные достижения, современные техника и оборудование, а также слаженная система межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества. Но во главе угла всегда стоят люди – профессионалы своего дела.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что уникальные профессиональные компетенции экспертов, их богатый опыт и объективность будут и впредь служить во благо белорусского народа, для повышения качества жизни и укрепления национальной государственности.