Как справиться со стрессом? Объяснил магистр психологии

Денис Северов, магистр психологии:

Стресс – это воздействие на вас, которое заставляет вас защищаться, применять реакции. Это как внезапное вторжение на вашу территорию, на которое вам нужно как-то реагировать. Есть стрессы положительные, а есть разрушительные.

Чем менее человек организован, тем сильнее он испытывает стресс. Потому что он не управляет своей жизнью, действиями. Если у человека все в порядке с организацией времени, с коммуникацией, то выход находится. Что-то пошло не так – мы испытываем стресс. В этом случае есть гениальнейшая фраза: никогда нет ситуации, есть лишь ваше отношение к ней. Человеку очень сложно в моменте осознать это. Мы можем или повлиять на ситуацию, или на нее не влиять. Если мы на нее влияем и получаем положительный исход, то это еще больше прокачивает наши способности. Если мы не можем повлиять на ситуации, то злость и грусть только будут разрушать вашу жизнь.