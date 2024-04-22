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Как справиться со стрессом? Объяснил магистр психологии

22 апреля 2024 08:37
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На наше здоровье не самым лучшим образом влияют тревоги и волнения. Как избавится от стресса и не впадать в уныние?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Денис Северов, магистр психологии.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Как справляться со стрессом, чтобы не выбиваться из колеи?

Как справиться со стрессом? Объяснил магистр психологии -1

Денис Северов, магистр психологии:
Стресс – это воздействие на вас, которое заставляет вас защищаться, применять реакции. Это как внезапное вторжение на вашу территорию, на которое вам нужно как-то реагировать. Есть стрессы положительные, а есть разрушительные.

Чем менее человек организован, тем сильнее он испытывает стресс. Потому что он не управляет своей жизнью, действиями. Если у человека все в порядке с организацией времени, с коммуникацией, то выход находится. Что-то пошло не так – мы испытываем стресс. В этом случае есть гениальнейшая фраза: никогда нет ситуации, есть лишь ваше отношение к ней. Человеку очень сложно в моменте осознать это. Мы можем или повлиять на ситуацию, или на нее не влиять. Если мы на нее влияем и получаем положительный исход, то это еще больше прокачивает наши способности. Если мы не можем повлиять на ситуации, то злость и грусть только будут разрушать вашу жизнь. 

Подробности в видео.

# Психология # общество # Екатерина Яцкевич # Александр Стасевич # Ольга Бурлакова # Денис Северов

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