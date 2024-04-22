Вадим Елфимов: «Чтобы раскрыть секрет убийства президента Джона Кеннеди, нужно быть президентом!»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Сам факт существования Роберта Фрэнсиса Кеннеди младшего удивителен. Некогда могущественный клан Кеннеди ведь почти весь повыбит. Кем? Спросите у тех, кто застрелил президента Джона Кеннеди, дядю Роберта. Или кто убил кандидата в президенты Роберта Кеннеди, его отца. Когда убили дядю, нынешнему Роберту было 7 лет, когда убили отца – 14 лет. После таких психологических изломов Боб пристрастился к марихуане.

Сегодня он бросил дурную привычку и прямо говорит, что знает, кто убил его дядю. Те же, кто убил и его отца. То была реализация государственного переворота, осуществленного ЦРУ, ФБР и Пентагоном, то есть силовым блоком. Который должен был защищать президента, а не убивать его. Заговор был столь мощным, что Роберт Кеннеди, даже будучи министром юстиции, которому формально подчиняется ФБР, не сумел раскрыть его. И даже заявить о нем вслух.

Чтобы раскрыть секрет убийства президента Джона Кеннеди, нужно быть президентом! Только тогда у тебя хватит и полномочий, и влияния, чтобы раскрыть преступление государства против своего главы.