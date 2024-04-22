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Вадим Елфимов: «Чтобы раскрыть секрет убийства президента Джона Кеннеди, нужно быть президентом!»

22 апреля 2024 08:14
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов: «Чтобы раскрыть секрет убийства президента Джона Кеннеди, нужно быть президентом!»-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Сам факт существования Роберта Фрэнсиса Кеннеди младшего удивителен. Некогда могущественный клан Кеннеди ведь почти весь повыбит. Кем? Спросите у тех, кто застрелил президента Джона Кеннеди, дядю Роберта. Или кто убил кандидата в президенты Роберта Кеннеди, его отца. Когда убили дядю, нынешнему Роберту было 7 лет, когда убили отца – 14 лет. После таких психологических изломов Боб пристрастился к марихуане.

Сегодня он бросил дурную привычку и прямо говорит, что знает, кто убил его дядю. Те же, кто убил и его отца. То была реализация государственного переворота, осуществленного ЦРУ, ФБР и Пентагоном, то есть силовым блоком. Который должен был защищать президента, а не убивать его. Заговор был столь мощным, что Роберт Кеннеди, даже будучи министром юстиции, которому формально подчиняется ФБР, не сумел раскрыть его. И даже заявить о нем вслух.

Чтобы раскрыть секрет убийства президента Джона Кеннеди, нужно быть президентом! Только тогда у тебя хватит и полномочий, и влияния, чтобы раскрыть преступление государства против своего главы.

Подробности читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Вадим Елфимов

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