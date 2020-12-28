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Студентка БГУ: «Мы предлагаем, чтобы Президент назначал премьер-министра с согласия Палаты представителей»

28 декабря 2020 15:04
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Новости Беларуси. Конкретные предложения для Всебелорусского народного собрания продолжают собирать участники диалоговых площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Студентка БГУ: «Мы предлагаем, чтобы Президент назначал премьер-министра с согласия Палаты представителей»-1

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Студентка БГУ: «Мы предлагаем, чтобы Президент назначал премьер-министра с согласия Палаты представителей»-4

Эллина Павленко, студентка юридического факультета БГУ:  
Мы должны были проанализировать то, что есть сейчас, и изменить некоторые положения, чтобы они подходили под сегодняшние реалии. Что касается конкретных изменений, могу сказать, что изменения вносились в полномочия – полномочия как Президента, так и правительства, парламента.  

Мы предлагаем, чтобы Президент назначал премьер-министра с согласия Палаты представителей, а его заместителей, то есть заместителей премьер-министра и остальных министров назначал премьер-министр с согласия Палаты представителей.  

# Конституция # общество # Эллина Павленко # Фотофакт

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