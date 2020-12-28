Студентка БГУ: «Мы предлагаем, чтобы Президент назначал премьер-министра с согласия Палаты представителей»

Эллина Павленко, студентка юридического факультета БГУ:

Мы должны были проанализировать то, что есть сейчас, и изменить некоторые положения, чтобы они подходили под сегодняшние реалии. Что касается конкретных изменений, могу сказать, что изменения вносились в полномочия – полномочия как Президента, так и правительства, парламента.

Мы предлагаем, чтобы Президент назначал премьер-министра с согласия Палаты представителей, а его заместителей, то есть заместителей премьер-министра и остальных министров назначал премьер-министр с согласия Палаты представителей.