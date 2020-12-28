Студентка БГУ: «Мы предлагаем, чтобы Президент назначал премьер-министра с согласия Палаты представителей»

Новости Беларуси. Конкретные предложения для Всебелорусского народного собрания продолжают собирать участники диалоговых площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Конкретные предложения для Всебелорусского народного собрания продолжают собирать участники диалоговых площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свое видение основного закона страны 28 декабря в Совете Республики представили будущие юристы.
Сергей Сивец: практически все социальные слои общества участвуют в обсуждении возможных новаций в Конституцию
Эллина Павленко, студентка юридического факультета БГУ:
Мы должны были проанализировать то, что есть сейчас, и изменить некоторые положения, чтобы они подходили под сегодняшние реалии. Что касается конкретных изменений, могу сказать, что изменения вносились в полномочия – полномочия как Президента, так и правительства, парламента.
Мы предлагаем, чтобы Президент назначал премьер-министра с согласия Палаты представителей, а его заместителей, то есть заместителей премьер-министра и остальных министров назначал премьер-министр с согласия Палаты представителей.