Сергей Рачков пообщался с активом ММЗ: «Обстоятельно обсудили те новации, которые будут в нашем Основном законе»

Новости Беларуси. За три года на ММЗ добились серьезных результатов в производстве, обновлении линейки продукции и экспорте. Такое мнение высказал сенатор Сергей Рачков во время посещения Минского моторного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он пообщался с руководством и людьми, которые работают на конвейере в цеху малых серий. Кстати, санкции никак не повлияли на работу ММЗ. Основная их продукция рассчитана на потребности нашей страны и стратегических партнеров из России и Казахстана. Сегодня на предприятии трудятся больше 4 тысяч человек. Порядка 800 из них – молодежь. Самому юному специалисту здесь 18 лет, а самому опытному – 78.

Большое внимание на ММЗ уделяют не только производственному процессу, но и поддержке многодетных семей, а также противостоянию ковиду. От коварного вируса застрахованы все работники Моторного завода, и в случае заболевания, вне зависимости от степени тяжести, получают денежные выплаты. Кроме того, предприятие оказывает спонсорскую помощь больницам и храмам.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я знаю этот завод по предыдущему месту работы, когда был послом в Египте и занимался вместе с заводом продвижением этой продукции на африканский рынок. И через три года я приехал на это производство и вижу очень значительные изменения в лучшую сторону. Конечно, расширился модельный ряд продукции. Сейчас поставки на экспорт составляют 116 %. Растет выручка. Соответственно, растут и заработные платы, социальные льготы, которыми пользуются работники этого нашего знаменитого, славного предприятия. Я сегодня встречался с трудовым коллективом, с его активом, и основная цель этой встречи – беседа по вопросу предстоящего референдума и принятия изменений в Конституцию Беларуси. Мы очень обстоятельно обсудили те новации, которые будут в нашем Основном законе жизни. Представители завода очень внимательно выслушали, задали ряд вопросов. Конечно, все хотят, чтобы наше государство стабильно развивалось, чтобы работал этот завод, который через несколько лет будет отмечать свое 60-летие.