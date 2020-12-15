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Александр Лукашенко, посещая Могилёвскую областную клиническую больницу: «Южные области нормально себя чувствуют»

15 декабря 2020 10:45
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Новости Беларуси. Сегодня, 15 декабря, Президент посетил Могилевскую областную клиническую больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В графике главы государства за последние несколько недель это уже пятое медучреждение, где лечение проходят пациенты с коронавирусной инфекцией.

Могилевская областная больница не так давно получила статус клинической. На базе стационара открыли кафедру медицинской академии последипломного образования, где врачи могут повышать свою квалификацию и заниматься новыми медицинскими разработками. Такой шаг – еще одна возможность сделать медпомощь более качественной и доступной.

Александр Лукашенко, посещая Могилёвскую областную клиническую больницу: «Южные области нормально себя чувствуют»-1

В областной больнице главе государства доложили об эпидобстановке в регионе и о том, как оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

Клиника примерила на себя инфекционный профиль еще в первую волну пандемии. Сегодня в учреждении для больных коронавирусом выделены 350 из 853 коек. А помощь пациентам оказывают почти 1,5 тысячи сотрудников больницы.

Александр Лукашенко, посещая Могилёвскую областную клиническую больницу: «Южные области нормально себя чувствуют»-4

Специалисты отмечают, что весенний этап COVID-пандемии дался региону куда проще. Однако неплохой динамики удается добиться и в последние несколько недель.

Александр Лукашенко, посещая Могилёвскую областную клиническую больницу: «Южные области нормально себя чувствуют»-7

Сегодня утром у нас 108 свободных коек есть. Приостановилось за последнюю неделю, у нас остановка и уменьшение заболеваемости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
На сегодняшний день особенность в том, что у нас, слава богу, южные области нормально себя чувствуют. А Могилевская область в середине. Выше, чем области южные, потому что она не переболела в первую волну. То есть Могилевская область была у нас на приличном уровне.

Леонид Заяц, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:
На 50 % упали. Идет поэтапно снижение.

Александр Лукашенко:
Ну, слава богу. Дай бог это выдержать, хотя это не гарантия, что так и будет. Минск нам дает половину заболевших. По пневмониям не помню...

Александр Лукашенко, посещая Могилёвскую областную клиническую больницу: «Южные области нормально себя чувствуют»-10

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Чуть меньше – 40 %.

Александр Лукашенко:
Много все равно. Минск – потому что скученность населения. Да и вот эти «болтания» по Минску дают о себе знать.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Леонид Заяц # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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