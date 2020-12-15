Александр Лукашенко, посещая Могилёвскую областную клиническую больницу: «Южные области нормально себя чувствуют»

Новости Беларуси. Сегодня, 15 декабря, Президент посетил Могилевскую областную клиническую больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В графике главы государства за последние несколько недель это уже пятое медучреждение, где лечение проходят пациенты с коронавирусной инфекцией. Могилевская областная больница не так давно получила статус клинической. На базе стационара открыли кафедру медицинской академии последипломного образования, где врачи могут повышать свою квалификацию и заниматься новыми медицинскими разработками. Такой шаг – еще одна возможность сделать медпомощь более качественной и доступной.

В областной больнице главе государства доложили об эпидобстановке в регионе и о том, как оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Клиника примерила на себя инфекционный профиль еще в первую волну пандемии. Сегодня в учреждении для больных коронавирусом выделены 350 из 853 коек. А помощь пациентам оказывают почти 1,5 тысячи сотрудников больницы.

Специалисты отмечают, что весенний этап COVID-пандемии дался региону куда проще. Однако неплохой динамики удается добиться и в последние несколько недель.