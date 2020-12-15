Александр Лукашенко, посещая Могилёвскую областную клиническую больницу: «Южные области нормально себя чувствуют»
Новости Беларуси. Сегодня, 15 декабря, Президент посетил Могилевскую областную клиническую больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В графике главы государства за последние несколько недель это уже пятое медучреждение, где лечение проходят пациенты с коронавирусной инфекцией.
Могилевская областная больница не так давно получила статус клинической. На базе стационара открыли кафедру медицинской академии последипломного образования, где врачи могут повышать свою квалификацию и заниматься новыми медицинскими разработками. Такой шаг – еще одна возможность сделать медпомощь более качественной и доступной.
В областной больнице главе государства доложили об эпидобстановке в регионе и о том, как оказывают помощь пациентам с коронавирусом.
Клиника примерила на себя инфекционный профиль еще в первую волну пандемии. Сегодня в учреждении для больных коронавирусом выделены 350 из 853 коек. А помощь пациентам оказывают почти 1,5 тысячи сотрудников больницы.
Специалисты отмечают, что весенний этап COVID-пандемии дался региону куда проще. Однако неплохой динамики удается добиться и в последние несколько недель.
Сегодня утром у нас 108 свободных коек есть. Приостановилось за последнюю неделю, у нас остановка и уменьшение заболеваемости.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На сегодняшний день особенность в том, что у нас, слава богу, южные области нормально себя чувствуют. А Могилевская область – в середине. Выше, чем области южные, потому что она не переболела в первую волну. То есть Могилевская область была у нас на приличном уровне.
Леонид Заяц, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:
На 50 % упали. Идет поэтапно снижение.
Александр Лукашенко:
Ну, слава богу. Дай бог это выдержать, хотя это не гарантия, что так и будет. Минск нам дает половину заболевших. По пневмониям не помню...