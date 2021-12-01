Экспорт белорусских компьютерных услуг за 9 месяцев вырос почти на 23%

Новости Беларуси. Экспорт белорусских компьютерных услуг идет на рекорд. За 9 месяцев 2021 года он вырос почти на 23 % по сравнению с аналогичным периодом 20-го и составил 2 миллиарда 200 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего доля IT в общем объеме экспорта за 9 месяцев этого года составила 29,4 %. Компьютерные на втором месте, уступая транспортным. И если смотреть в целом, то предоставляемые нами услуги увеличились почти на 20 % до 7,5 миллиарда долларов. А импорт и того на 21 % до более чем 4 миллиардов. Сальдо внешней торговли сложилось положительное в размере 3 миллиардов 300 миллионов долларов.