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Экспорт белорусских компьютерных услуг за 9 месяцев вырос почти на 23%

01 декабря 2021 18:59
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Новости Беларуси. Экспорт белорусских компьютерных услуг идет на рекорд. За 9 месяцев 2021 года он вырос почти на 23 % по сравнению с аналогичным периодом 20-го и составил 2 миллиарда 200 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспорт белорусских компьютерных услуг за 9 месяцев вырос почти на 23%-1

Всего доля IT в общем объеме экспорта за 9 месяцев этого года составила 29,4 %. Компьютерные на втором месте, уступая транспортным. И если смотреть в целом, то предоставляемые нами услуги увеличились почти на 20 % до 7,5 миллиарда долларов. А импорт и того на 21 % до более чем 4 миллиардов. Сальдо внешней торговли сложилось положительное в размере 3 миллиардов 300 миллионов долларов.  

Больше новостей экономики за 1 декабря читайте здесь.  

# Экспорт # общество # Кристина Сущеня # Фотофакт

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